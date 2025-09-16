Ajax-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire il primo appuntamento europeo dei nerazzurri tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 13:32)

Il mercoledì di Champions League ha in programma la partita tra Ajax e Inter. La gara si gioca alle ore 21:00 alla Johann Cruijff Arena ed è valida per la prima giornata della fase a campionato del torneo. Per i padroni di casa è la prima partecipazione al nuovo formato della competizione, mentre i nerazzurri vogliono replicare l'incredibile percorso dell'anno scorso, ma con un epilogo diverso. Ecco dove vedere Ajax-Inter in diretta tv e streaming.

Lo stato di forma delle due squadre — Il nuovo Ajax di Heitinga ha cominciato la stagione senza ancora aver perso una partita. Le prestazioni però si differenziano nettamente tra casa e trasferta. Ad Amsterdam la squadra ha sempre vinto, battendo Telstar (2-0), Heracles (2-0) e Zwolle (3-1). Lontano dalla Johann Cruijff Arena ha sempre pareggiato. 2-2 contro il Go Ahead Eagles e 1-1 contro il Volendam. Tranne che in quest'ultima occasione, l'Ajax ha sempre segnato almeno due gol a partita.

L'Inter ha giocato solo tre partite fino a questo momento e non si può dire che abbia cominciato con il piede giusto la stagione. Anche i nerazzurri sono con un nuovo tecnico e se la squadra allenata da Chivu ha sorpreso alla prima giornata battendo 5-0 il Torino ha poi steccato le seguenti gare. L'1-2 in casa con l'Udinese e il 4-3 in trasferta con la Juventus hanno lasciato l'Inter a quota 3 punti in Serie A.

Le probabili formazioni — L'ex Ajax ed Everton Heitinga non può contare sul giovane difensore Aaron Bouwman. Il tecnico degli olandesi dovrebbe confermare l'undici dell'ultima di campionato. Chivu, al contrario, può contare su tutti i giocatori della rosa, anche se dovrebbe apportare qualche cambio rispetto alla gara contro la Juventus. Ecco le possibili formazioni del match:

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Christian Chivu.

Ajax-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la prima giornata di Champions League e in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 sarà visibile in esclusiva e in streaming su Amazon Prime Video. La piattaforma, anche per questa stagione, detiene i diritti della miglior partita delle squadre italiane impegnate di mercoledì.