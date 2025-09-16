Il mercoledì di Champions League ha in programma la partita tra Ajax e Inter. La gara si gioca alle ore 21:00 alla Johann Cruijff Arena ed è valida per la prima giornata della fase a campionato del torneo. Per i padroni di casa è la prima partecipazione al nuovo formato della competizione, mentre i nerazzurri vogliono replicare l'incredibile percorso dell'anno scorso, ma con un epilogo diverso. Ecco dove vedere Ajax-Inter in diretta tv e streaming.
Ajax-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Lo stato di forma delle due squadre—
Il nuovo Ajax di Heitinga ha cominciato la stagione senza ancora aver perso una partita. Le prestazioni però si differenziano nettamente tra casa e trasferta. Ad Amsterdam la squadra ha sempre vinto, battendo Telstar (2-0), Heracles (2-0) e Zwolle (3-1). Lontano dalla Johann Cruijff Arena ha sempre pareggiato. 2-2 contro il Go Ahead Eagles e 1-1 contro il Volendam. Tranne che in quest'ultima occasione, l'Ajax ha sempre segnato almeno due gol a partita.
L'Inter ha giocato solo tre partite fino a questo momento e non si può dire che abbia cominciato con il piede giusto la stagione. Anche i nerazzurri sono con un nuovo tecnico e se la squadra allenata da Chivu ha sorpreso alla prima giornata battendo 5-0 il Torino ha poi steccato le seguenti gare. L'1-2 in casa con l'Udinese e il 4-3 in trasferta con la Juventus hanno lasciato l'Inter a quota 3 punti in Serie A.
Le probabili formazioni—
L'ex Ajax ed Everton Heitinga non può contare sul giovane difensore Aaron Bouwman. Il tecnico degli olandesi dovrebbe confermare l'undici dell'ultima di campionato. Chivu, al contrario, può contare su tutti i giocatori della rosa, anche se dovrebbe apportare qualche cambio rispetto alla gara contro la Juventus. Ecco le possibili formazioni del match:
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. Allenatore: John Heitinga.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Christian Chivu.
Ajax-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita valida per la prima giornata di Champions League e in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 sarà visibile in esclusiva e in streaming su Amazon Prime Video. La piattaforma, anche per questa stagione, detiene i diritti della miglior partita delle squadre italiane impegnate di mercoledì.
