Ajax-Inter, quanti doppi ex: da Bergkamp ad Onana passando per Ibrahimović

I Lancieri ed i nerazzurri sono due club che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio e diversi giocatori hanno vestito entrambe le maglie incidendo più o meno nel loro percorso.

Jacopo del Monaco 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 09:02)

Spesso nel calcio, i vari destini si incrociano inesorabilmente. Diversi infatti, sono i doppi ex della sfida tra Ajax ed Inter, valevole per la prima giornata della Champions League 2025/2026. Le due squadre, allenate rispettivamente da John Heitinga e da Christian Chivu, si affronteranno il 17 settembre alle ore 21:00 presso la Johan Cruijff Arena. Nell'attesa che il giorno della partita arrivi, vediamo insieme quali giocatori hanno militato in entrambe le compagini.

I doppi ex di Ajax ed Inter — I Lancieri ed i nerazzurri sono due club che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio. La squadra della capitale olandese ha vinto 4 volte la massima competizione europea di cui l'ultima nel 1995, mentre i meneghini sono a quota 3 e l'ultimo successo risale alla stagione 2009/2010. Diversi giocatori, nel corso degli anni, hanno giocato per entrambi i club ed i primi due sono passati dall'Olanda all'Inter nello stesso anno, ovvero nel 1993: stiamo parlando di Dennis Bergkamp e di Wim Jonk. L'Ajax li ha ceduti insieme ai nerazzurri, coi cui hanno vinto la Coppa UEFA 1993/1994 contro il Salisburgo. Nel 1995, entrambi hanno lasciato l'Italia con Bergkamp andato all'Arsenal dove è diventato un'icona dei Gunners mentre Jonk ha fatto ritorno in patria andando al PSV.

Altro doppio ex è Aron Winter, che ha iniziato la sua carriera all'Ajax, nel '92 passa alla Lazio e quattro anni dopo si trasferisce in nerazzurro vincendo la Coppa UEFA 97/98 proprio contro i biancocelesti. Nel '99 saluta l'Inter e torna ad Amsterdam. Un altro olandese risponde al nome di Clarence Seedorf: anch'egli ha debuttato coi Lancieri ed il Biscione lo acquista nel 2000 dal Real Madrid. Due anni dopo, il centrocampista passa al Milan e ne diventa una bandiera. Nei primi anni 2000, alcuni giocatori che hanno giocato ad Amsterdam sono passati anche all'Inter: Chivu; Andy van der Meyde; Maxwell;Zlatan Ibrahimović, oggi Senior Advisor del Milan; Wesley Sneijder, eroe del triplete dell'Inter. Un altro che si aggiunge alla lista di doppi ex è Edgar Davids, anche lui prodotto della cantera dell'Ajax. Coi nerazzurri, però, ha giocato pochissimo dopo le esperienza con Milan e Juventus.

Negli ultimi anni, ci sono stati tre doppi ex abbastanza importanti per l'Ajax: Christian Eriksen, che i Lancieri l'hanno fatto esordire nel 2009 e, dopo 7 anni al Tottenham, passa all'Inter dove gioca una stagione e mezza per poi andarsene a causa del malore accusato ad Euro 2021 e l'impianto del defibrillatore sottocutaneo; André Onana, che con gli olandesi ha perso la finale di Europa League nel 2017 e poi coi meneghini la finale di Champions nel 2023; Davy Klaassen, storica bandiera dei Lancieri che con l'Inter ha disputato solo la stagione della seconda stella.