Il tecnico dei Lancieri è venuto a sapere in conferenza stampa che l'argentino non partirà titolare nella sfida di Champions League in programma domani sera. Ecco la sua reazione.

Mattia Celio Redattore 16 settembre - 20:27

Un'ottima informazione quella ricevuta da John Heitinga durante la conferenza stampa. Alla vigila della sfida contro l'Inter, l'allenatore dell'Ajax è venuto a sapere da un giornalista che Lautaro Martinez non giocherà dal primo minuto nella partita di domani sera. Appena appresa la notizia, il tecnico dei Lancieri è rimasto sorpreso e, a piccoli tratti, sollevato.

Ajax, Heitinga scopre l'assenza di Lautaro dal primo minuto in conferenza stampa — Domani sera l'Inter farà il suo esordio in Champions League alla Johan Cruijff Arena contro l'Ajax. Una occasione molto importante per iniziare il torneo nel migliore dei modi e soprattutto per dare risposte dopo i ko contro Udinese e Juventus. La partita di domani non vedrà in campo Lautaro Martinez. Almeno dal primo minuto. Una notizia che ha lasciato sorpreso il tecnico del club olandese John Heitinga. L'ex difensore dei tulipani è venuto a sapere dell'assenza del 10 neroazzurro solo in conferenza stampa. Una notizia che lo ha lasciato sorpreso: "Davvero? Sei sicuro? Ottima informazione, per favore dimmi di più…". Ha reagito con un sorriso l'allenatore classe'83.

Nonostante l'assenza, momentanea, dell'uomo più temibile della squadra di Chivu, Heitinga predice calma e concentrazione perché "l'Inter ha solo giocatori top, anche se non dovesse giocare il sostituto sarebbe sicuramente un buon giocatore". Lautaro Martinez, come ricordiamo, ha saltato la rifinitura per un leggero mal di schiena ma è comunque partito con la squadra per Amsterdam ed è molto probabile il suo utilizzo a partita in corso. Il tecnico neroazzurro cerca la sua prima vittoria europea sulla panchina dell'Inter, un obiettivo che arriva in un momento già molto delicato per la Beneamata.

Le probabili formazioni di Ajax-Inter — AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu