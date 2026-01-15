L'Ajax impatta in Coppa contro l'AZ Alkmaar e risponde all'appello del suo allenatore. Ai tifosi verrà rimborsato il costo del biglietto

Francesco Lovino Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 16:46)

Un'umiliazione pesante che macchia la stagione. L'Ajax non può accettare sconfitte così pesanti come se non fossero nulla. Lontanissimi appaiono i tempi di Ten Hag in panchina e Onana, De Ligt, De Jong, Neres, Tadic, Ziyech in campo. È da un po' infatti che non si vedono i Lancieri comandare, dimostrando di essere all'altezza.

Ajax, un modo alternativo per riscattare la stagione — I tifosi lo sanno, quei tempi sono lontani e di calma occorre aver piene le tasche. Di sicuro, però, anche la loro pazienza può avere un limite. Sebbene si stia parlando di una sconfitta in Coppa d'Olanda, suonano ancor più fuori di senso le parole nel postpartita dell'allenatore ad interim Fred Grim: "Ho chiarito fin dall'inizio che per noi la coppa è semplicemente importante". Proprio da lui, fortunatamente, è sopraggiunta quest'idea curiosa: "Penso che dovremmo rimborsare i biglietti ai tifosi ospiti e lo faremo tutti". Insomma, si tratta di scuse sincere a seguito di un risultato imperdonabile, un 6-0 senza appello. "Poi è tutta una questione di come una squadra inizia una partita del genere. E sotto questo aspetto, insieme, abbiamo fatto davvero un pessimo lavoro".

I numeri dell'Ajax — Non sarà un biglietto pagato in meno a risollevare la stagione, sia chiaro, ma il gesto è certamente apprezzabile e rivela un bel modo di fare che altrove difficilmente si vede. Fuori agli ottavi di finale della KVNB Beker, in campionato l'Ajax è terzo in classifica e staccato di 18 punti dal vertice occupato dal PSV Eindhoven. Tradotto: si tratta di un'altra competizione sfumata. In Champions, infine, gli olandesi sono al trentaquattresimo e terzultimo posto. Solo un successo raccolto e ben 5 sconfitte; numeri che condannano, in via quasi definitiva, ad abbandonare anche questo torneo.

L'unico aspetto "positivo" pare essere il fatto che questo 6-0 non sia la sconfitta più pesante in assoluto della propria storia. Nel 1913, infatti, l'Ajax perse 1-9 contro il DFC. I tifosi sperano che almeno questo record non venga ulteriormente toccato.