Al Ain-Juventus, bianconeri super favoriti all’esordio: il pronostico di DDD

Quote rasoterra a favore del successo degli uomini di Igor Tudor. La vittoria degli asiatici tocca la doppia cifra, arrivando fino a 12

Alessandro Stella 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 08:32)

In attesa della grande sfida contro il Manchester City (prevista per il 26 giugno), la Juventusfa il suo esordio nel Mondiale per Club nella notte di giovedì, ore 3 italiane, a Washington contro l'Al Ain. Inutile girarci intorno: gli emiratini non sembrano all'altezza dei bianconeri di Igor Tudor, pronti ad iniziare nel migliore dei modi la competizione.

I biancoviola, pur essendo il club più titolato della propria nazione, non sono infatti più la squadra temibile e capace di vincere la Champions d'Asia un anno fa. E i tempi della finale di Coppa Intercontinentale (raggiunta nel 2018 e persa col Real Madrid) sono ancora più lontani. Non ci sono chiaramente precedenti tra le due squadre, che arrivano entrambe da una stagione avara di soddisfazioni.

Al Ain-Juventus: due squadre alla ricerca del riscatto dopo una stagione sofferta — La Juventus ha terminato la propria annata in patria con una sofferta quanto fondamentale qualificazione alla prossima Champions League. Ma tra il cambio di allenatore in corsa (da Thiago Motta a Tudor), un gioco mai brillante e il non essere mai stati vicini a vincere qualcosa, i bianconeri sono chiamati al riscatto.

L'Al Ain come detto invece non rappresenta una grossa minaccia. La partecipazione al Mondiale è dovuta proprio al successo ottenuto in Afc Champions League Elite dell'anno scorso, ma gli ultimi mesi sono passati tra continue sofferenze. Tre tecnici cambiati (da Hernan Crespo a Vladimir Ivic, passando per Leonardo Jardim) e tanti risultati negativi. Su tutto il quinto posto in campionato: è il secondo peggior piazzamento dei biancoviola negli ultimi dieci anni.

Il pronostico: il calcio è spesso strano, ma le quote pro Juventus parlano chiaro... — Il calcio è uno sport capace di regalare grosse sorprese, tuttavia viene difficile pensare che la Juventus possa non vincere questa sfida. E le quote delle agenzie di scommesse parlano chiaro.

Il segno 1 è dato intorno all'1.22: numeri tendenti al rasoterra. Il successo dell'Al Ain invece va in doppia cifra, con quote che arrivano addirittura al 12. Pure il pareggio è considerato improbabile (6). Più difficile invece considerare una goleada bianconera, viste le difficoltà attuali del reparto offensivo degli italiani.