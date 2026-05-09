Simone Inzaghi ha recentemente alzato il primo trofeo in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Hilal grazie alla vittoria per 2-1 contro l'Al Kholood con la rete decisiva dell'ex terzino e capitano del Milan, Theo Hernandez. Con questo trionfo, Inzaghi raggiunge la doppia cifra nel suo palmarès personale, portando a 10 il numero totale di trofei vinti in carriera da allenatore. Questo nuovo capitolo in terra araba si aggiunge al glorioso quadriennio vissuto a Milano, dove aveva collezionato 6 titoli complessivi con i nerazzurri raggiungendo due volte la finale di Champions League, perdendo entrambe le volte con Manchester City (2023) e Paris Saint Germain (2025).

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RIYADH, ARABIA SAUDITA - 28 APRILE: L'allenatore Simone Inzaghi dell'Al Hilal FC grida durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Damac alla Kingdom Arena, il 28 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Simone Inzaghi, il motivo dei fischi nei suoi confronti

La contestazione nasce principalmente dall'eliminazione dallaper mano dell', squadra guidata dal connazionale, un fallimento che i sostenitori sauditi non hanno perdonato nonostante il successo nella coppa nazionale. A questo si aggiunge un forte malcontento per l'andamento in campionato, dove la squadra ha perso il primato a vantaggio dell'di, scivolando a diversi punti di distacco dalla vetta dopo aver dominato la prima parte della stagione.

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Oltre ai risultati, i tifosi criticano pesantemente la filosofia di gioco del tecnico piacentino, definita troppo prudente per gli standard spettacolari richiesti dalla piazza di Riad. La gestione dei vantaggi e alcune scelte tattiche ritenute eccessivamente difensive hanno incrinato il rapporto con l'ambiente, portando una parte della tifoseria a invocare pubblicamente il suo addio nonostante il trofeo appena conquistato. Queste tensioni sono state confermate anche dalle reazioni fredde della presidenza, che ha riconosciuto la legittimità del malumore popolare senza prendere apertamente le difese dell'allenatore italiano.

Al momento l'Al-Nassr guida la classifica con 82 punti, mentre l'Al-Hilal di Simone Inzaghi segue al secondo posto con 77 punti, ma con una partita ancora da recuperare. Il distacco virtuale tra le due squadre è quindi di soli 2 punti, rendendo ogni passo falso potenzialmente fatale.