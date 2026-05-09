Dopo Lazio e Inter, Simone Inzaghi conquista il suo primo trofeo anche in Arabia Saudita. Il suo Al Hilal, infatti, si è aggiudicato la King Cup dopo la vittoria in rimonta nella finale contro l'Al Kholood. Decisiva è stata la rete dell'ex Milan Theo Hernandez. Per il tecnico piacentino si tratta del decimo trofeo vinto in carriera. Il classe '76 riscatta così la delusione in campionato.

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GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 8 MAGGIO: Theo Hernandez dell'Al Hilal festeggia dopo aver segnato il secondo gol durante la finale della Coppa del Re saudita tra Al-Hilal e Al-Kholood allo stadio Alinma l'8 maggio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Al Hilal, è trionfo in King Cup: Dawasari e Theo Hernandez ribaltano l'Al Kholood

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Nuovo trofeo in bacheca per Simone Inzaghi. Dopo la delusione in campionato, con tanto di grandi polemiche nelle ultime settimane, il tecnico piacentino si è riscattato conquistando il suo primo trofeo sulla panchina dell'Al Hilal battendo l'Al Kholood nella finale di King Cup. A Gedda, sotto gli occhi del re Salman, le reti sono state segnate tutte nel primo tempo.Prima l'Al Kholood si è portata in vantaggio con Ramiro, poi le reti die dell'ex Milan Theo Hernandez, su assist di, hanno ribaltato il risultato mantenendo il vantaggio per tutta la ripresa. Per l'ex Lazio e Inter si tratta deldopo i 3 con i biancocelesti (2 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia) e 6 con i neroazzurri (1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane).

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Per il club di Riad, invece, si tratta del quinto trofeo vinto negli ultimi 3 anni dopo aver messo in bacheca un campionato saudita (2023-24), la King Cup nello stesso anno e 2 Supercoppe Saudita (2023 e 2024). Andando invece a fare il totale, la vittoria di ieri sera porta a ben 71 i trofei vinti nella storia degli squali tra coppe nazionali ed internazionali.

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