La rete dell'ex Milan, su assist di Benzema, porta al tecnico piacentino il primo trofeo sulla panchina biancoblu. Battuto 2-1 l'Al Kholood
Benzema dall'Al-Ittihad ai rivali dell'Al-Hilal, un tifoso brucia la maglia autografata
Dopo Lazio e Inter, Simone Inzaghi conquista il suo primo trofeo anche in Arabia Saudita. Il suo Al Hilal, infatti, si è aggiudicato la King Cup dopo la vittoria in rimonta nella finale contro l'Al Kholood. Decisiva è stata la rete dell'ex Milan Theo Hernandez. Per il tecnico piacentino si tratta del decimo trofeo vinto in carriera. Il classe '76 riscatta così la delusione in campionato.
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Al Hilal, è trionfo in King Cup: Dawasari e Theo Hernandez ribaltano l'Al KholoodNuovo trofeo in bacheca per Simone Inzaghi. Dopo la delusione in campionato, con tanto di grandi polemiche nelle ultime settimane, il tecnico piacentino si è riscattato conquistando il suo primo trofeo sulla panchina dell'Al Hilal battendo l'Al Kholood nella finale di King Cup. A Gedda, sotto gli occhi del re Salman, le reti sono state segnate tutte nel primo tempo.
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Per il club di Riad, invece, si tratta del quinto trofeo vinto negli ultimi 3 anni dopo aver messo in bacheca un campionato saudita (2023-24), la King Cup nello stesso anno e 2 Supercoppe Saudita (2023 e 2024). Andando invece a fare il totale, la vittoria di ieri sera porta a ben 71 i trofei vinti nella storia degli squali tra coppe nazionali ed internazionali.
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