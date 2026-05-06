Oltre alla semifinale di ritorno della Champions League tra Arsenal ed Atlético Madrid, al termine della quale gli inglesi hanno avuto la meglio, ieri sera ha avuto luogo anche il match tra Al-Khaleej ed Al-Hilal. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del recupero del ventottesimo turno della Saudi Pro League. Presso lo stadio della squadra di casa, i ragazzi allenati da Simone Inzaghi hanno vinto 1-2. Grazie a questa vittoria, la squadra di Riyadh si rimette in pari con tutte le altre squadre per quanto riguarda il numero di partite ma, soprattutto, si porta a -2 dall'Al-Nassr primo in classifica.

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Riyadh, Arabia Saudita - 28 aprile 2026: Sergej Milinković-Savić dell'Al Hilal osserva prima della partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Damac alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

L'Al-Hilal batte l'Al-Khaleej e si porta a -2 dall'Al-Nassr di CR7

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Il match di ieri sera, nonostante fosse il recupero di una giornata di campionato, potrebbe risultare fondamentale per la corsa al titolo di Campione dell'Arabia Saudita. Al minuto 11 dell'incontro, l'Al-Khaleej sblocca la partita grazie alla rete disugli sviluppi di un calcio d'angolo. Così come i padroni di casa, al 34' della gara l'Al-Hilal segna su calcio d'angolo: cross die rete dell'ex centrocampista della Lazio. La rete che decide la partita della Saudi Pro League arriva al minuto 79 con. Con questa vittoria, il club di Riyadh si avvicina al primo posto occupato dall'Al-Nassr ed ora, tra le due big del campionato saudita, ci sono soltanto due punti di differenza.

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L'Al-Nassr in cui gioca Cristiano Ronaldo, nella giornata di domani, potrebbe tornare a -5 dalla squadra di Simone Inzaghi visto che giocherà, in anticipo, la partita della 33esima giornata di campionato contro l'Al-Ettifaq. L'Al-Hilal, dal canto suo, tra due giorni, dovrà affrontare un impegno molto importante: la finale della coppa nazionale contro l'Al-Kholood, squadra contro cui ha vinto 6-0 un mese fa. Dopo questi impegni ci sarà il tanto atteso scontro diretto tra le prime due della Saudi Pro League, che avrà luogo il 12 maggio.

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