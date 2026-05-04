Tra le tante squadre che nella giornata di ieri sono scese in campo figurano anche l'Al-Qadsiah e l'Al-Nassr. I due club, infatti, hanno giocato contro nel match valevole per la trentunesima giornata della Saudi Pro League, vale a dire la massima competizione calcistica in Arabia Saudita. La squadra ospite, prima in classifica, ha avuto la possibilità di fare un allungo ma ha perso 3-1 contro la squadra orfana di Mateo Retegui, ai box per un grave infortunio. Grazie a questa sconfitta, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che domani deve recuperare una partita, ha la possibilità di accorciare le distanze visto che è secondo.

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Al Dammam, Arabia Saudita - 3 maggio 2026: Cristiano Ronaldo dell'Al-Nassr reagisce dopo il terzo gol dell'Al Qadsiah durante la partita di Saudi Pro League tra Al Quasiah ed Al Nassr al Prince Mohamed bin Fahd Stadium. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'Al-Qadsiah, senza Retegui, batte l'Al-Nassr capolista: domani l'Al-Hilal può accorciare le distanze

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L'Al-Qadsiah ha sbloccato l'incontro di ieri sera al 24' con la rete del terzino destro. Quindici minuti più tardi, però, l'Al-Nassr ha pareggiato grazie al gol dell'ex Milan, il quale ha ricevuto il passaggio decisivo da, ex centrocampista dell'Inter. Al decimo minuto del secondo tempo, quindi al 55' di gioco, i padroni di casa tornano in vantaggio consu assist del messicano. Quest'ultimo, al minuto 78, ha realizzato anche il gol del 3-1. Dopo una striscia di ben sedici vittorie consecutive, l'Al-Nassr ditorna a perdere una partita della Saudi Pro League visto che l'ultima sconfitta risale al 3-1 contro l'Al-Hilal datato

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A causa di questa sconfitta, la capolista ha perso la possibilità di allungare ulteriormente sull'Al-Hilal secondo in classifica. Quest'ultima squadra, che adesso ha cinque punti in meno rispetto all'Al-Nassr, nella giornata di domani affronterà l'Al-Khaleej in occasione del recupero del ventottesimo turno del campionato saudita. In caso di vittoria, la squadra di Inzaghi andrebbe a -2 dal primo posto. Bisogna considerare che l'Al-Nassr, il 7 maggio, giocherà in anticipo la partita della 33esima giornata contro l'Al-Ettifaq a causa di impegni internazionali. Per di più, la prossima settimana, per la precisione il giorno 12, andrà in scena lo scontro diretto tra Al-Nassr ed Al-Hilal.

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