Al-Qadsiah, frattura alla tibia sinistra per Retegui e stagione finita

In questa sua prima stagione in Medio Oriente, Retegui ha messo a segno 19 reti in 31 partite disputate tra campionato e coppe nazionali. Il suo bottino personale, però, si ferma con questi numeri a causa di una brutta notizia che ha colpito il giocatore e la sua squadra. Durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Qadsiah ed Al-Shabab, terminata 2-2, l'attaccante non solo ha fornito l'assist per il primo gol e segnato il secondo, ma ha anche riportato un infortunio. Dopo aver svolto gli esami medici, si è arrivati alla conclusione che Retegui ha riportato la frattura della tibia sinistra. A causa di questo problema, l'ex Genoa ha terminato in anticipo la sua stagione.