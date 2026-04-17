Per le prossime partite della Saudi Pro League, l'Al-Qadsiah dovrà fare a meno di un giocatore molto importante come Mateo Retegui. L'attaccante della Nazionale Italiana, infatti, durante l'ultimo match di campionato ha riportato un infortunio grave, vale a dire la frattura della tibia sinistra. Per questo motivo, la stagione del giocatore nato in Argentina è terminata in anticipo ed il capocannoniere della scorsa edizione della Serie A dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. L'Al-Qadsiah, quindi, non potrà contare su di lui per le ultime giornate di campionato che possono risultare fondamentali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League Asiatica.
LA NOTIZIA
Stagione finita per Retegui: brutto infortunio durante l’ultimo match con l’Al-Qadsiah
Al-Qadsiah, frattura alla tibia sinistra per Retegui e stagione finita—
In questa sua prima stagione in Medio Oriente, Retegui ha messo a segno 19 reti in 31 partite disputate tra campionato e coppe nazionali. Il suo bottino personale, però, si ferma con questi numeri a causa di una brutta notizia che ha colpito il giocatore e la sua squadra. Durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Qadsiah ed Al-Shabab, terminata 2-2, l'attaccante non solo ha fornito l'assist per il primo gol e segnato il secondo, ma ha anche riportato un infortunio. Dopo aver svolto gli esami medici, si è arrivati alla conclusione che Retegui ha riportato la frattura della tibia sinistra. A causa di questo problema, l'ex Genoa ha terminato in anticipo la sua stagione.
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Avendo riportato quest'infortunio, il calciatore si sottoporrà ad un intervento chirurgico che avrà luogo nei prossimi giorni a Madrid. Retegui, quindi, dovrà stare ai box per almeno due mesi ma, ovviamente, bisognerà aspettare l'intervento per capire la durata dei tempi di recupero. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, il centravanti se la dovrà vedere anche con questo periodo lontano dal rettangolo verde, mentre l'Al-Qadsiah perde un giocatore molto importante per le ultime giornate del campionato saudita.
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