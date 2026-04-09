In seguito alla dolorosa sconfitta per 3-4 dell'Al Ittihad contro il Neom, Conceição ha abbandonato furibondo la conferenza stampa per una domanda sul proprio futuro

Samuele Dello Monaco 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 09:46)

Il clima attorno all'Al Ittihad si fa sempre più rovente, culminando in un episodio di altissima tensione che ha visto come protagonista Sérgio Conceicao. L'allenatore portoghese ha infatti abbandonato bruscamente la conferenza stampa post-partita, mostrandosi visibilmente irritato a seguito della sconfitta casalinga per 3-4 subita contro il Neom, nel match valido per la 29esima giornata della Saudi Pro League.

Le parole di Conceicao — La miccia che ha fatto esplodere la rabbia del tecnico portoghese è stata una specifica domanda di un giornalista. Invece di analizzare gli aspetti tecnico-tattici della rocambolesca partita, il giornalista ha incalzato l'allenatore riguardo alla sua continuità sulla panchina saudita per la stagione 2026/2027. Di fronte alla richiesta di chiarimenti sul futuro, Conceição ha inizialmente replicato stizzito affermando: "Queste sono chiacchiere della stampa", chiedendo espressamente al giornalista se avesse intenzione di parlare delle dinamiche del gioco. Constatando che il focus rimaneva saldamente sulle indiscrezioni e sulla sua permanenza nel club, il portoghese ha deciso di troncare immediatamente la conversazione, alzandosi e lasciando la sala stampa su tutte le furie.

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Prima di questo epilogo, l'allenatore aveva comunque fornito una lucida disamina dell'incontro, non nascondendo l'amarezza per un risultato ritenuto totalmente insoddisfacente. Conceicao aveva ammesso le responsabilità della squadra: "Non scappo dalle mie responsabilità, tutti noi siamo responsabili di questa situazione. Abbiamo avuto diverse opportunità, ma abbiamo commesso errori che non dovevano accadere e che ci sono costati cari, facendoci sfuggire la partita di mano".

La stagione dell'Al Ittihad — La rabbia del tecnico appare ancor più comprensibile analizzando l'andamento della sfida contro il Neom, rivelatasi una vera e propria montagna russa emotiva. Gli ospiti si sono portati rapidamente sul 2-0 nei primi 16 minuti, grazie alle reti di Benrahma e dell'uruguaiano Luciano Rodriguez. L'Al Ittihad ha saputo reagire con grande orgoglio e ha clamorosamente ribaltato il punteggio sul 3-2 grazie a una doppietta di En-Nesyri e al sigillo di Aouar. Purtroppo per la formazione di casa, la retroguardia ha ceduto nel finale: incassando il pareggio di Al Saad e infine, nel pieno recupero (al 90'+1), ha subìto la beffa del gol vittoria firmato da Al-Haji.

Questa rovinosa caduta aggrava inevitabilmente la profonda crisi di risultati in cui versa la squadra. L'Al Ittihad ha infatti racimolato appena due vittorie nelle ultime sette sfide di campionato, ritrovandosi arenato al sesto posto in classifica con soli 45 punti, lontanissimo dalle ambizioni di vertice. Un momento buio che rende la posizione di Sérgio Conceicao sempre più precaria e sottoposta alla spietata lente d'ingrandimento dei media locali.