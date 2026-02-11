Una vittoria netta, mai messa in discussione, che vale l’accesso agli ottavi di finale del torneo con i tifosi in visibilio per la splendida partita

Vincenzo Di Chio 11 febbraio - 14:31

Al-Ittihad spettacolare: la squadra di Sergio Conceição domina l’Al-Gharafa con un netto 7-0 davanti ai propri tifosi e vola agli ottavi di finale dell’AFC Champions League. Una vittoria schiacciante, frutto di una supremazia totale e mai messa in discussione, che ha permesso agli uomini del tecnico portoghese di assicurarsi matematicamente il passaggio del turno e di consolidare il quinto posto nel Girone Ovest.

Goleada e qualificazione, protagonisti En-Nesyri e Aouar — La formazione saudita ha dimostrato grande concentrazione e una forma fisica strabiliante, nonostante il mercato abbia tolto elementi importanti come Kanté ceduto al Fenerbahçe e Benzema, passato ai rivali dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

La squadra ha imposto subito il proprio gioco, passando in vantaggio dopo appena 3 minuti con il gol di En-Nesyri, al suo primo centro con la nuova maglia. Una rete che ha aperto la strada a una vera e propria goleada, con il centrocampista Aouar grande protagonista grazie a una tripletta. Da sottolineare anche il contributo dei tifosi, che hanno gremito lo stadio creando un’atmosfera da brividi.

Numeri da record e le parole di Conceição — Si tratta della vittoria più larga dell’Al-Ittihad dalla stagione 2011-2012 e del successo più ampio in Champions League dal 2009, quando l’Al-Qadisiyah fu battuto 8-0. Dopo sette giornate, i Tigers vantano il miglior attacco del torneo con 18 gol, per una media di 2,6 reti a partita. La squadra primeggia anche per clean sheet e per grandi occasioni create, dimostrando solidità difensiva e grande fantasia in attacco.

Per Conceição è la seconda vittoria più larga in carriera, pari al 7-0 ottenuto con il Porto contro il Portimonense nel 2022. Nonostante il largo successo, il tecnico ex Milan resta con i piedi per terra: «È solo una vittoria. Dobbiamo riposare bene e pensare già alla prossima partita, restando umili e continuando a lavorare per trovare la giusta strada e ottenere risultati positivi. Siamo una squadra impegnata su tre fronti, quindi questo è solo un passo del nostro percorso».