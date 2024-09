Al-Ittihad, tripletta per Benzema: non ne faceva una da 10 mesi…

La vittoria contro l'Al-Wahda mantiene i gialloneri di Laurent Blanc in vetta alla classifica della Saudi Pro League dopo tre giornate con Al-Hilal e Al-Ettifaq, ma con una migliore differenza reti.

L' Al-Ittihad è partito alla grande nel campionato saudita . La squadra ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite e nell'ultimo incontro ha vinto ieri per 7-1 con un super Karim Benzema.

Al-Ittihad, Benzema on fire

Sono bastati due minuti a capitan Benzema per aprire le marcature. L'ex attaccante francese del Real Madrid ha aperto le marcature per i suoi, segnando per la seconda gara consecutiva.