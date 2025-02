Al-Nassr, arriva Jhon Duran: è lui il futuro erede di Cristiano Ronaldo?

Duran ha iniziato la sua carriera con l’Envigado FC in Colombia, dove ha dimostrato eccezionali doti fisiche e tecniche. Il suo talento innato l’ha portato nel 2022 dai Chicago Fire e nel 2023 in Premier League, all’ Aston Villa , dove ha collezionato 12 gol in 29 partite, inclusa una rete insaccata in Champions League contro il Bayern Monaco.

Il confronto con CR7

Il trasferimento al club saudita non è solo una mossa strategica per quest’ultimo ma anche per lo stesso Duran, il quale si ritrova a soli 21 anni ad allenarsi al fianco di una leggenda calcistica. Questo dettaglio non è di certo sfuggito ai media, che già lo etichettano come il possibile futuro erede di Cristiano Ronaldo, proprio nella settimana in cui il bomber portoghese ha spento 40 candeline. Si tratta di un’etichetta che va stretta al ragazzo, che in un’intervista ha già sottolineato: “Non sono qui solo per seguire le orme di qualcuno, ma per lasciare il mio segno e aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi”.