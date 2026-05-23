Cristiano Ronaldo ce l'ha fatta finalmente. Due giorni fa, CR7 ha alzato un trofeo con il proprio club per la prima volta dalla stagione 2022-23. La leggenda del calcio mondiale sembrava avere attirato una vera e propria maledizione su di sé con il trasferimento ultra milionario. Con l'Al-Nassr, Ronaldo non ha vinto nulla fino al campionato appena portato a casa. Nessuna Coppa del Re dei Campioni, nessuna AFC Champions League Elite o Two e soprattutto nessuno scudetto cucito. Tuttavia, quest'anno il portoghese ha portato finalmente a termine il suo lavoro. Per conseguire il titolo di campioni della Saudi Pro League, l'Al-Nassr ha investito parecchio questi anni, portando in rosa elementi come Sadio Mané, Mohamed Simakan, Marcelo Brozovic, Iñigo Martínez, Kingsley Coman e soprattutto Joao Felix. Proprio l'ex bimbo prodigio del Portogallo ha disputato un'annata strepitosa, sottraendo al suo connazionale il titolo di miglior calciatore del campionato saudita.

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La seconda giovinezza di Joao Felix

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 21 MAGGIO: Joao Felix dell'Al Nassr festeggia durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Damac all'Al Awwal Park il 21 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Cristiano Ronaldo ha così visto soffiarsi prima la terza Scarpa d'Oro di fila (non raggiungendo un nuovo record) da Julian Quinones dell'Al Qadsiah (33 reti in SPL contro le 28 di CR7) e poi il riconoscimento individuale più importante dal prossimo compagno di squadra ai Mondiali estivi. Joao Felix ha disputato una stagione da 33 g+a, ovvero 20 reti e 13 assist nelle 33 presenze ottenute in campionato.

⭐️🇸🇦 OFFICIAL: João Félix wins Saudi Pro League Player of the Season Award for 2025/26.



20 goals, 13 assists for the Portuguese who joined from Chelsea last summer. pic.twitter.com/iBSaZpSfVH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

La sua stella si era un po' affievolita negli ultimi anni. I tempi del Benfica (2018-19) e della conquista del Golden Boy sembrano ormai lontanissimi. Il passaggio all'Atletico Madrid come erede di Griezmann non ha funzionato e la sua discontinuità lo ha portato prima al Chelsea in prestito per 6 mesi (4 reti), poi al Barcellona per un anno (doppia cifra che ha acceso qualche speranza) ed infine ad un '24-25 pessimo con ancora Chelsea, divenuto nel frattempo proprietario del cartellino e soprattutto Milan. In estate è arrivata la spesa di 50 milioni dell'Al-Nassr che lo ha messo al centro del progetto e che non intende liberarsi di lui facilmente.

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