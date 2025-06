Aria di tempesta in casa Al Nassr . Dopo una stagione deludente e l’assenza della qualificazione alla Champions League asiatica, il club saudita è entrato in una fase di profonda ristrutturazione. Tra le prime teste a cadere, quella del CEO Majed Jaman Al-Sorour , che ha annunciato pubblicamente la sua rimozione tramite un lungo sfogo sui social media.

“Cari tifosi di Al Nassr, il prezzo dell’amore, della lealtà e della sincerità nei vostri confronti mi è costato caro”, ha scritto Al-Sorour in un post rivolto alla tifoseria. “Oggi i miei servizi sono stati interrotti in un modo che considero poco professionale, inappropriato e inaccettabile ”.

Al-Sorour, già dirigente del Newcastle prima di entrare nei quadri del club saudita, ha promesso battaglia, affermando di voler avviare un’azione legale nei confronti della dirigenza dell’Al Nassr: “Sarà avviato un procedimento legale tra me e l’attuale management, e verrà stabilito chi ha ragione”.

Nel suo messaggio, non ha risparmiato critiche anche alla gestione tecnica della stagione appena conclusa. “Non mi è stato presentato alcun piano”, ha accusato. “E poi dicono che sono stati adottati i miei suggerimenti, che in realtà erano vere e proprie strategie, non semplici consigli”.