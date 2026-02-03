derbyderbyderby calcio estero Al-Nassr, non solo il forfait di Ronaldo: Jorge Jesus non si presenta in conferenza

ARABIA SAUDITA

Se il silenzio di Jesus è stato totale, il messaggio è arrivato forte e chiaro: senza rinforzi e senza rispetto, il progetto Al-Nassr rischia di implodere proprio nel momento decisivo della stagione
Samuele Dello Monaco
Al Nassr

Quella che doveva essere una tranquilla settimana di avvicinamento al big match contro l'Al-Ittihad si è trasformata in una vera e propria crisi istituzionale per l'Al-Nassr. Dopo il clamoroso "boicottaggio" di Cristiano Ronaldo, che ha rifiutato di scendere in campo contro l'Al-Riyadh, il tecnico Jorge Jesus ha rincarato la dose imponendo un muro totale nei confronti dei media, un silenzio assordante che testimonia la frattura ormai evidente tra la componente sportiva del club e la proprietà saudita.

