Quella che doveva essere una tranquilla settimana di avvicinamento al big match contro l'Al-Ittihad si è trasformata in una vera e propria crisi istituzionale per l'Al-Nassr. Dopo il clamoroso "boicottaggio" di Cristiano Ronaldo, che ha rifiutato di scendere in campo contro l'Al-Riyadh, il tecnico Jorge Jesus ha rincarato la dose imponendo un muro totale nei confronti dei media, un silenzio assordante che testimonia la frattura ormai evidente tra la componente sportiva del club e la proprietà saudita.