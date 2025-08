L'ex Atalanta ha realizzato su rigore al 30' la sua prima rete con la maglia saudita. La partita ha visto poi la squadra di Almeyda vincere nella sfida dei tiri dagli 11 metri

Mattia Celio Redattore 5 agosto - 10:05

Non poteva essere migliore di così il debutto di Mateo Retegui con la maglia dell'Al Qadisiya. L'ex attaccante dell'Atalanta, sceso in campo ieri sera nell'amichevole contro il Siviglia, ha trovato la via della rete realizzando con freddezza un calcio di rigore. Amichevole poi terminata con la vittoria degli spagnoli ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari.

Al Qadisiya, Retegui subito in goal: l'ex Atalanta a segno su rigore — Buona la prima per Mateo Retegui. Nel suo debutto con la maglia del Al Qadisiya, l'ex attaccante di Genoa e Atalanta ha immediatamente trovato la via del goal. Nell'amichevole di ieri sera giocata contro il Siviglia di Matias Almeyda al Sanchez-Pizjuan, l'azzurro è stato protagonista di una buona partita dando subito ottimi segnali in vista della stagione di Saudi League.

La rete è stata realizzata su calcio di rigore al 30' e ha permesso alla squadra saudita di pareggiare momentaneamente i conti contro i baschi, andati in vantaggio dopo soli 8 minuti con Lukebakio. La partita, alla fine, è terminata 2-2 con le marcature di Muzambo al 59' e di Carvalho in pieno recupero. Sono stati necessari quindi i tiri dagli 11 metri che hanno visto gli spagnoli trionfare per 4-1. Nonostante la sconfitta rimane comunque una serata memorabile per l'italo-argentino.

Mateo Retegui, come ricordiamo, è stato acquistato dall'Atalanta per 68 milioni di euro, bonus compresi: 65 milioni di base fissa nelle casse della Dea, più una percentuale solidarietà pari a 3,25 milioni di euro. L'ex orobico, inoltre, percepirà uno stipendio di 20 milioni all'anno più bonus legati agli obiettivi della squadra. Una scelta che ha sorpreso non poco i tifosi atalantini, costretti a privarsi del loro bomber e capocannoniere della scorsa stagione dopo solo un anno di permanenza.