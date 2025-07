Acquisti, cessioni, operazioni in entrata e in uscita: tutti gli aggiornamenti in corso in casa orobica per la prossima stagione

Domenico Ciccarelli 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 10:32)

A Bergamo l’aria è cambiata, sono terminati i nove anni fantastici di Gian Piero Gasperini: l’Atalanta, ora, è pronta a ripartire sotto la guida di IvanJurić, il quale ha fatto praticamente scuola proprio dal tecnico piemontese. La squadra bergamasca si radunerà tra pochi giorni - lunedì 15 luglio - a Zingonia per dare il via appunto alla nuova stagione.

La società neroazzurra già sta adoperando nei migliori dei modi ed è molto attiva sul calciomercato, sia in entrata che in uscita: l’obiettivo è quello di rimanere nelle parti alte della classifica, nonostante in casa Atalanta sia arrivato qualche cambiamento. Ma si sa, il metodo Percassi è sempre stato questo ed è proprio il motivo principale che ha permesso alla Dea di raggiungere negli ultimi anni in maniera costante la UEFA Champions League.

Atalanta: ciao Retegui — Infatti, in queste ore, l’Atalanta ha salutato un pezzo da novanta: il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, sta per sbarcare in Arabia Saudita. L’Al-Qadsiah ha bussato in casa bergamasca ed ha posato ben 68 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti italo-argentino. Altra plusvalenza notevole da parte della famiglia Percassi, che ormai ogni anno riesce sempre ad accumulare ottimi tesoretti.

Tra le cessioni, spicca anche quella di Matteo Ruggeri: classe ‘02, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ceduto all’Atletico Madrid per 18 milioni più 2 di bonus. E Se si va a sommare la vendita a quella di Retegui - acquistato dal Genoa per una cifra di 21 milioni - la società bergamasca ha totalizzato una plusvalenza di ben 73 milioni. Chapeau. Tra i volti che hanno detto addio si aggiungono Toloi e Rui Patricio, entrambi arrivati a scadenza di contratto. Posch è tornato a Bologna.

Gli acquisti: nuovi volti per l'Atalanta — Due, invece, al momento sono i volti nuovi: l’Atalanta si è aggiudicata il cartellino di Honest Ahanor dal Genoa per una cifra di 17 milioni, battendo la concorrenza del Milan, oltre ad acquistare Kamaldeen Sulemana. Calciatore ghanese che Ivan Jurić ha allenato al Southampton e che ha voluto fortemente portare in terra bergamasca. Da sottolineare il riscatto di Odilon Kossounou: innesto importante per la Dea.

Calciomercato Atalanta: trattative in entrata e in uscita — Ovviamente, la Dea non intende fermarsi: dopo aver salutato Mateo Retegui, l’obiettivo principale è quello di cercare il centravanti. Nel mirino ci sarebbe Lucca, l’attaccante dell’Udinese, però, sembra molto vicino al Napoli, ma mai dire mai… il calciomercato riserve sempre sorprese. Altro nome cerchiato in rosso fa parte proprio della squadra partenopea, ossia Giacomo Raspadori. Il classe ‘00 è già entrato da un bel po’ di tempo nelle grazie dell’Atalanta. Da tenere d’occhio è l’idea Georges Mikautadze, l’attaccante georgiano ha un certo fascino.

Sul lato uscite per l’Atalanta c’è sempre Ademola Lookman, il calciatore nigeriano è ormai in bilico da molto tempo: la cessione di Mateo Retegui, però, chissà se possa aver cambiato le carte in tavola. Altri profili monitorati sono Ederson, nel mirino dell’Inter, Marco Carnesecchi che ha attirato l’attenzione del Manchester United, e Giorgio Scalvini. Qualche sirena estera ci è stata anche per Bellanova.

Probabile formazione — L’Atalanta ad oggi, visto i nove anni di Gian Piero Gasperini, sposa a pieno il credo tattico di Ivan Jurić. Il modulo della Dea sarà sempre il consueto 3-4-2-1, ma questa volta senza Retegui: attualmente alle spalle di Scamacca, che prende appunto il posto dell'italo-argentino, ci sarebbero Lookman e De Ketelaere. Honest Ahanor sembra pronto a prendersi la fascia sinistra.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon, AHANOR; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. JURIĆ