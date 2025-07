L’ex Atalanta Ruggeri all’Atlético Madrid, è ufficiale: il comunicato del club

Nato l'11 luglio 2002 a San Giovanni Bianco, Ruggeri è entrato a far parte del settore giovanile dell'Atalanta all'età di 9 anni e ha esordito in prima squadra nel 2020 in una partita di Champions League contro il Liverpool.Terzino sinistro dotato di buone doti nei cross e grande resistenza, ha trascorso la stagione 2021/22 in prestito alla Salernitana. È tornato all'Atalanta la stagione successiva, affermandosi come elemento fondamentale della squadra di Gian Piero Gasperini.Dopo aver collezionato 15 presenze nella stagione 2022/23, ha esordito l'anno successivo, disputando 48 partite in tutte le competizioni. Nella stagione 2023/24 è stato selezionato per la Squadra della Stagione di UEFA Europa League, che ha vinto insieme a Juan Musso, che sarà nuovamente suo compagno di squadra all'Atletico.Giocatore internazionale a tutti i livelli giovanili per l'Italia, è stato convocato nella nazionale maggiore azzurra nel marzo 2025 per la partita dei quarti di finale della Nations League contro la Germania".