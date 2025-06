L'attaccante azzurro si prepara al rientro dopo un anno a combattere con l'infortunio alla spalla e alla coscia: Juric e Retegui sono avvisati

Mattia Celio Redattore 23 giugno - 16:37

Tra poco più di tre settimane l'Atalanta comincerà la sua preparazione per la prossima stagione di Serie A, la prima con Ivan Juric in panchina dopo nove anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini, approdato alla Roma. Per la preparazione estiva, gli orobici riavranno a disposizione Giorgio Scalvini, reduce dall'infortunio alla spalla, e soprattutto Gianluca Scamacca. La punta rientra in gruppo dopo un lungo infortunio.

Gianluca Scamacca dell'Atalanta portato fuori dal campo dopo l'infortunio alla spalla nella sfida con il Parma (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Atalanta, Scamacca rientra in gruppo: obiettivo il posto da titolare — Prima la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro contro il Parma (sei mesi fuori) e poi una lesione muscolo tendinea alla coscia destra nella partita di rientro contro il Torino e stagione finita. Un calvario senza precedenti per Gianluca Scamacca. Adesso, dopo quasi un anno, il classe '99 è pronto a rilanciarsi. Nelle ultime ore, guarda caso, l'Atalanta ha condiviso sui social un post del giocatore alle prese con gli allenamenti del caso post-infortunio a Roma.

L'ex attaccante del Sassuolo ha persino deciso di rinunciare al viaggio di nozze per continuare a lavorare e per farsi trovare al ritiro nella migliore forma possibile. L'obiettivo è chiaro: tornare a guidare il reparto offensivo degli orobici, al momento in mano a Mateo Retegui. Un traguardo sicuramente non facile data la stagione da grande protagonista del collega italo-argentino: 25 reti che gli sono valse il titolo di capocannoniere.

L'Atalanta si ritroverà a Zingonia il 15 luglio (data ancora da confermare) e il 2 agosto sfiderà il Lipsia in un'amichevole che già potrebbe indicare il livello di preparazione degli orobici. Una sfida che può rivelarsi anche una ghiotta possibilità per Scamacca di mandare chiari segnali a Juric. In attesa della concorrenza proprio con il suo compagno di squadra e Nazionale.