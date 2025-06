UFFICIALE L’Atalanta ha scelto Juric: arriva il comunicato del club

La notizia era nell'aria ormai da tempo ma, ironia della sorte, è giunta proprio a pochissime ore di distanza dalla Roma che ha ufficializzato Gian Piero Gasperini. L' Atalanta ha scelto il suo prossimo allenatore : è Ivan Juric , fresco dell'esperienza non troppo positiva con il Southampton . Indissolubilmente legato proprio a Gasperini per la sua carriera, proseguirà tecnicamente e tatticamente il suo lavoro, accolto con qualche riserva dai tifosi orobici.

L'Atalanta sceglie Juric: sbaragliata la concorrenza

Contratto biennale, fiducia, mercato e obiettivi importanti: è questo ciò che l'Atalanta ha offerto a Ivan Juric, con la possibilità di una crescita esponenziale fianco a fianco. La scelta è stata mirata, sbaragliando la concorrenza tra gli altri di Thiago Motta, Stefano Pioli e Raffaele Palladino. Eppure questa scelta non ha soddisfatto particolarmente i supporter nerazzurri, guardando alla sua stagione appena trascorsa: il 18 settembre 2024 ha sostituito Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, esonerato dopo sole 12 giornate per i risultati ancora troppo altalenanti. In seguito è volato in Premier League ingaggiato dal Southampton con la strada che è diventata ancor più in salita: retrocessione matematica con sette giornate d'anticipo e flop totale, con la rescissione consensuale del contratto.