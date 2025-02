La stampa inglese su Juric: “È il peggior allenatore della storia della Premier League”

Le parole dall'Inghilterra sull'allenatore croato dopo i risultati ottenuti col Southampton

Federico Grimaldi 26 febbraio - 20:07

Il ruolo di Juric negli ultimi tempi è stato spesso messo in discussione ed ora, dopo i primi mesi alla guida del Southampton, è arrivata anche la sentenza definitiva della stampa inglese, che lo ha definito come il peggior allenatore della storia della Premier League.

Un anno da dimenticare per Juric — Juric si è sempre contraddistinto come un buon allenatore, come uno che meritava anche di avere una grande occasione. La chiamata della Roma sembrava promettere un futuro roseo per il croato, ma la realtà è stata ben diversa. Dall'inizio della sua avventura in giallorosso, è iniziato un declino inesorabile, che sembra non terminare. Nonostante la cattiva esperienza nella capitale, si è rimesso nuovamente a lavoro, accettando la chiamata della Premier League.

Il compito, a differenza di quello richiesto a Roma, era di portare la squadra in salvezza. Un compito che il Juric dei passati anni sarebbe stato in grado di portare a termine. Ma qui, in Inghilterra, sta continuando ad andare avanti il suo periodo negativo. Non è riuscito, in mesi di lavoro, ad imporre il proprio gioco e mole di pensiero, riuscendo ad ottenere solamente una vittoria in 11 partite. Numeri che lo hanno portato ad essere definito dalla stampa inglese, come il "peggior allenatore della storia della Premier". Mai nessun'altro, prima di lui, aveva ottenuto risultati simili

"Vado avanti per la mia strada" — Le critiche, i risultati sempre più negativi, non sembrano però scalfire Juric, che nell'intervista post-partita contro il Chelsea ha ribadito la sua volontà di voler cambiare il trend negativo e riportare la squadra dove merita. Ha cercato di dare una forte iniezione di fiducia, ad una squadra, che ne ha fortemente bisogno. Perché, se con Juric i risultati sono peggiorati, va anche detto che la gestione precedente non stesse andando molto meglio.

Con l'ex allenatore Russell Martin, i Saints, erano riusciti a vincere solamente una partita ed a pareggiarne due. Quello che si evince è la pochezza della rosa, la quale non è in grado di affrontare un campionato tosto come quello inglese. Non sono ufficialmente retrocessi, ma la distanza dalla salvezza è di ben 13 punti. Se, Juric vorrà mettere a tacere le voci negative sul suo conto e portare il Southampton ad una miracolosa salvezza, dovrà iniziare a vincere e dovrà farlo da subito.

Concede more ✅

Create less ✅

Make a shocking side worse ✅

— Just Saints (@JustSaints_) February 25, 2025