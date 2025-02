Southampton sempre più vicino alla retrocessione. Juric pensa già al futuro: "Creiamo qualcosa di buono"

Enrico Pecci Redattore 24 febbraio - 23:01

Due vittorie e nove sconfitte in undici partite. Ivan Juric non è riuscito a risollevare il Southampton e la retrocessione sembra ormai inevitabile. I Saints sono ultimi in Premier League con appena 9 punti raccolti in 26 partite e ben 13 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. La retrocessione è sempre più vicina.

Southampton, Juric: "Lavoriamo sodo per il futuro" — Alla vigilia della prossima sfida contro il Chelsea, il tecnico ex Torino e Roma ha parlato così: "Contro il Brighton è stato un disastro. Non so se voglio fare qualcosa di diverso contro il Chelsea, non puoi cambiare il tuo modo di fare ogni volta. Voglio che la squadra pressi, rubi la palla e giochi in avanti. Voglio che proviamo a essere aggressivi, ma deve essere il nostro stile".

I Saints sono chiamati all'impresa contro la squadra di Enzo Maresca: "Hanno perso l'ultima partita ma c'è una differenza enorme tra noi e loro. Sono una squadra incredibile con giocatori incredibili. Hanno avuto due brutti risultati ma sono grandi, quindi dobbiamo giocare bene. Non è facile al momento. È molto più facile per loro che per noi perché hanno 20 grandi giocatori".

Focus, poi, sul futuro e le prospettive del club: "Dobbiamo creare qualcosa di buono per il futuro. Ora è il momento di lavorare sodo, capire cosa abbiamo sbagliato e perché gli ultimi anni in Premier League sono stati un tale disastro. Ora è il momento di capire il problema e creare una mentalità che possiamo usare a lungo termine".

Juric ammette: "Dopo il Brighton è davvero duro" — Il Southampton di Juric è reduce dal 4-0 rimediato contro il Brighton nell'ultimo turno di Premier: "È stata una prestazione pessima dall'inizio alla fine, una differenza enorme tra le due squadre".

"Non abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. Non a bassa intensità, ma loro hanno molta più intensità di noi, sono più veloci, tecnicamente migliori. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto l'occasione con Archer che era in fuorigioco di mezzo metro, ma loro sono semplicemente più bravi di noi. - aveva analizzato il tecnico croato nel post partita - Ho avuto buone sensazioni durante tutto questo periodo perché i giocatori si stanno allenando duramente e ci sono stati bei momenti, anche contro il Bournemouth. Ho detto 'possiamo giocare così per più tempo nella partita', ma dopo questa partita è davvero dura. Sarà una notte dura, ma domani inizieremo a preparare la prossima partita".

L'allenatore ha ritrovato Bella-Kotchap dopo un lunghissimo infortunio: "Jan è un giocatore importante per noi. Oggi Bella-Kotchap ha giocato dopo due anni che non giocava e non è stato facile per lui, ma sono contento che abbia iniziato a giocare perché si sta allenando davvero duramente. Avevamo già avuto problemi con la difesa perché eravamo senza Harwood-Bellis e perdiamo Jan, ma oggi non ci sono scuse. È una situazione davvero strana quella con Bella-Kotchap perché non ho mai visto un giocatore che non ha giocato per più di un anno e mezzo o due anni. Adesso si sta allenando, si sta allenando bene, ma dopo due anni non è facile. Ha fatto alcune cose bene oggi, altre non proprio bene, ma per la prima partita sono contento di lui". Juric ed il Southampton si proiettano già sulla prossima stagione.

