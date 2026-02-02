Identificato l'uomo che ha lanciato una buccia di banana ai danni di Vinicius nella sfida di Coppa del Re tra Albacete e Real Madrid. L'uomo, ora, rischia una salata multa oltre che l'allontanamento dagli stadi

Vincenzo Di Chio 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 18:32)

La Polizia Nazionale ha ritenuto il lancio della banana un evidente gesto di razzismo ai danni di Vinicius Jr. Le autorità hanno finalmente individuato e fermato l’uomo responsabile di un gesto gravemente offensivo avvenuto durante la Coppa del Re disputata il 14 gennaio tra Albacete e Real Madrid allo stadio Carlos Belmonte. Un incontro che ha visto la formazione manchega imporsi per 3-2 sui Galácticos, grandi favoriti del torneo, eliminandoli dalla competizione.

Se la sconfitta del Real Madrid non è certo passata inosservata, arriva almeno una piccola e amara consolazione per Vinicius Júnior: il responsabile del gesto è stato identificato e punito, affinché episodi simili non si ripetano mai più.

La ricostruzione — I fatti risalgono a quando un tifoso, seduto in tribuna, ha lanciato una buccia di banana verso l’ala brasiliana del Real Madrid durante un’azione di gioco. Un gesto che, agli occhi delle forze dell’ordine, è apparso immediatamente come un chiaro episodio di matrice razzista.

Alle immagini viste in campo e sugli spalti, grazie al comportamento corretto della maggior parte dei tifosi dell’Albacete, si sono purtroppo sovrapposte quelle indegne di questo episodio, che ha lasciato ancora una volta l’amaro in bocca. Dopo alcune settimane di indagini, è stato possibile risalire all’autore del gesto, al quale è stata inflitta una sanzione prevista dalla legge contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport. In base alla gravità dei fatti, la multa potrebbe variare dai 150 ai 6.500 euro.

Un grande plauso va all’Albacete che, all’indomani dell’accaduto, ha invitato tifosi e istituzioni competenti a collaborare per individuare il responsabile e allontanarlo definitivamente dagli stadi. Vinicius Júnior, però, continua a non trovare pace: il numero 7 del Real Madrid non è purtroppo nuovo a episodi di questo tipo. Nonostante ciò, l’esterno brasiliano prosegue la sua battaglia dentro e fuori dal campo, nella speranza che il calcio riesca finalmente a sconfiggere il razzismo.