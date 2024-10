Sylvinho, commissario tecnico dell'Albania, ha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la Repubblica Ceca.

Gennaro Di Finizio 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 17:48)

Una brutta sconfitta ieri per l'Albania, superata dalla Repubblica Ceca in Nations League: un 2-0 sonoro, che non ridimensiona le aspettative della nazionale rossonera ma di sicuro pone delle domande su quello che è stato l'atteggiamento dei giocatori in campo.

Questo almeno è quanto si evince dall'analisi di Sylvinho, commissario tecnico della nazionale delle due aquile, che ai microfoni di Klan Tv ha dato la sua disamina su quanto accaduto in campo tra le due squadre.

Albania, l'analisi di Sylvinho — "Penso che la Repubblica Ceca abbia giocato bene, è una squadra forte. Il loro attacco ha giocato una buona partita, giocando in aria come una squadra, erano motivati ​​a vincere questa partita. Erano molto più motivati ​​a vincere", ha detto il ct dell'Albania. Un discorso che pone l'attenzione proprio sull'atteggiamento e sul carattere messo in campo da entrambe le squadre.

Visualizza questo post su Instagram

Sylvinho ha poi aggiunto: "È un motivo di riflessione e di orgoglio perché ci vedono come una squadra forte. Festeggiavano come se avessero battuto il Brasile, non ci guardano come una squadra solo per giocare ma ci guardano come una squadra che può batterli, le sue parole.

Insomma, il ct vuole tenere tutti concentrati anche perchè il percorso in Nations League è tutt'altro che chiuso: "Tutto è aperto, non c'è una grande differenza di punti. Dobbiamo migliorare per essere pronti per le qualificazioni al Mondiale".

La situazione nel girone dell'Albania — L'Albania mantiene 3 punti nel girone ed è al terzo posto, dietro l'Ucraina con gli stessi punti ma una differenza reti peggiore. Avanti, invece, ci sono proprio la Repubblica Ceca e la Georgia, entrambe a 6 punti. Fondamentale, dunque, il prossimo match di Nations League che l'Albania dovrà giocare proprio contro la squadra di Khvicha Kvaratskhelia.