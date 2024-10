Nico Williams lascia il ritiro per infortunio: non ci sarà in Nations League con la Spagna

Nico Williams non ce la fa, lascia il ritiro della Spagna e torna all'Athletic Bilbao: è l'ennesimo forfait per la Nations League e per le Furie Rosse.

Alessia Gentile 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 23:10)

La Spagna perde anche Nico Williams per infortunio: il giocatore, protagonista degli Euro 2024, non sarà a disposizione per gli appuntamenti di ottobre in Nations League con le gare disputare contro la Danimarca e contro la Serbia. Quello del numero 10 dell'Athletic Bilbao si traduce nell'ennesima assenza per la competizione.

Nico Williams non ce la fa: lascia il ritiro della Spagna — Il nome Nico Williams si aggiunge quindi alla lista dei giocatori che hanno dovuto lasciare i ritiri delle proprie nazionali per problemi fisici. Stavolta la Spagna di Luis de la Fuente dovrà fare a meno dell'esterno sinistro che, agli Euro 2024 con Lamine Yamal, ha decisamente fatto la differenza. Secondo quanto riferito da 'ANSA', l'attaccante ha infatti rimediato una contusione alla zona sacroiliaca sinistra in Europa League con l'Athletic Bilbao contro l'AZ Alkmaar che non gli permetterà di essere presente in Spagna-Danimarca e Spagna-Serbia.

Dopo di Rodri e Carvajal, altri grandi assenti per la Nazionale Spagnola, anche il classe il classe 2002 è costretto a rinunciare: farà così ritorno tra le file del suo club per procedere con le terapie per il recupero. Al suo posto è stato già convocato Sergio Gomez della Real Sociedad.