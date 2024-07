Nico Williams, asta di mercato, ma decisione a sorpresa per il futuro?

Il Barcellona è il club più interessato a Nico Williams , ma il costo della clausola rescissoria che lo libererebbe dall' Athletic Bilbao , fissato a 58 milioni di euro, rappresenta un significativo ostacolo economico per il club catalano. Senza riuscire a vendere alcuni giocatori per raccogliere soldi, i blaugrana potrebbero vedere altre squadre inserirsi nella corsa per l'acquisto del talentuoso esterno offensivo, tra queste, il Paris Saint-Germain e dunque mancare il colpo di mercato estivo.

Tuttavia il giovane attaccante spagnolo, nonostante l'interesse di numerosi top club, non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo futuro. La famiglia del giocatore desidera infatti che rimanga a Bilbao per un altro anno, giocando insieme al fratello Inaki . Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il giocatore classe 2002 avrebbe addirittura promesso al fratello maggiore, classe 1994, di vivere insieme l'emozione dell' Europa League con la maglia dell' Athletic Bilbao il prossimo anno.

Futuro Nico Williams, deciso rimandata a dopo le vacanze

Una decisione definitiva sul suo futuro non arriverà prima del 12 agosto, data in cui Nico è atteso a Bilbao dopo le meritate vacanze post-Europeo. La famiglia Williams, profondamente legata al club basco, spera di vederlo competere in Europa League con l'Athletic. Tuttavia, resta da vedere se Nico riuscirà a resistere alle allettanti offerte dei club più prestigiosi d'Europa. Su di lui sono pronte a scatenarsi aste di mercato. Non solo Barcellona e Psg infatti. Per lui, è pronto anche un derby londinese Chelsea - Arsenal.