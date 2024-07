La leggenda del Barcellona e della Spagna, Andrés Iniesta, ha aperto ad un possibile ritorno in blaugrana: "Mi piacerebbe, non so ancora con quale ruolo. Tra due anni mi perfezionerò da allenatore..."

Sergio Pace Redattore 5 luglio 2024 (modifica il 5 luglio 2024 | 22:28)

Un futuro nuovamente in blaugrana è possibile. Andrés Iniesta, ex centrocampista e leggenda del Barcellonae della Spagna, ha aperto ad un ritorno in Catalogna non appena smetterà con il calcio giocato. A 40 anni, compiuti lo scorso 11 maggio, l'ex blaugrana, dall'estate scorsa all'Emirates Club, ha giocato la sua ultima partita poco più di un mese fa contro l'Al Bataeh. Si trattava dell'ultimo turno dell'UAE Pro League, massimo campionato degli Emirati Arabi. Le cose non sono andate per il verso giusto per la squadra con sede a Ras al Khaimah e allenata per quattro mesi da Walter Zenga. L'Emirates Club è infatti retrocesso in seconda divisione.

Il punto sulla Roja... — Iniesta in questa stagione ha collezionato 20 presenze nel campionato emiratino, di cui 17 partendo dal via, con cinque reti e un assist. Il centrocampista spagnolo, nel frattempo, in un'intervista concessa al Mundo Deportivo, ha espresso la sua opinione sulla Roja, attualmente impegnata ad Euro 2024, per poi soffermarsi sul suo futuro: "Cosa penso di Lamine Yamal e Nico Williams? "Yamal è un qualcosa di innaturale ma ci sono delle eccezioni che vengono fuori, lui è uno di quei giocatori con un talento sopra la norma. Ora deve continuare ad apprendere, a migliorare e ad avere continuità. Questo ragazzo ha 16 anni, non 23. Nico è giovane, ma le sue prestazioni hanno attirato l'interesse dei top club".

Futuro a tinte blaugrana? — Iniesta ha poi aperto ad un possibile ritorno al Barcellona: "Ovviamente mi piacerebbe ritornare, ma non so quando capiterà. Il ruolo? Il mio prossimo passo dopo il calcio sarebbe diventare allenatore e vedremo se funzionerà. Tra due anni potrei perfezionarmi di più in questo ruolo ma ora non lo so. Potrei allenare la prima squadra sì, ma non ho ancora nemmeno il patentino...". Infine, sul figlio Paolo di 9 anni: "Lui è ossessionato dal calcio, per la sua età ha le doti di un calciatore".