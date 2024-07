Casadei in uscita dal Chelsea: derby di mercato italiano per lui

Il giovane non rientra nei piani del Chelsea e non è stato convocato in tourneè. I Blues valutano la cessione definitiva o il prestito

Giuseppe Martorana 23 luglio - 19:17

La finestra di mercato estiva è sempre terreno fertile per sorprese e colpi di scena e quest'anno non fa eccezione. Al centro della scena c'è Cesare Casadei, giovane centrocampista italiano classe 2003, che si trova sul mercato dopo una stagione passata tra Leicester e Chelsea. Nonostante l'approdo del suo ex tecnico ai tempi delle Foxes, Enzo Maresca, sulla panchina del Chelsea, Casadei non è stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti che i Blues faranno in questi giorni. Segnale chiaro che il club londinese non ha intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. La sua destinazione, tuttavia, potrebbe essere in Italia, con due squadre del nostro Bel Paese pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni.

Fiorentina e Torino, derby di mercato per Casadei — Tra i club maggiormente interessati a Casadei spiccano infatti Fiorentina e Torino. Queste vedono nel giovane di Ravenna un'opportunità per rinforzare il centrocampo a costi contenuti. La Fiorentina, reduce dalla sconfitta in finale di Conference League nella scorsa stagione, cerca rinforzi per consolidarsi nelle zone alte della classifica e magari puntare all'Europa ed il profilo di Casadei sarebbe perfetto perché offre dinamismo, tecnica e capacità di inserimenti. Dall'altra parte, il Torino è in cerca di qualità e freschezza nella zona nevralgica del campo. Dopo aver mostrato interesse per Casadei già nel mercato invernale, i granata, adesso, sono pronti a tornare alla carica. Il nuovo tecnico Vanoli lo considera infatti come un tassello fondamentale per implementare il suo gioco basato su pressing ed intensità, a maggior ragione adesso che Ilic sembra vicino allo Zenit San Pietroburgo.

Fiorentina e Torino, la strategia per l'affare Casadei — Il Chelsea è aperto a diverse soluzioni per cedere il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio dell'Inter ed approdato in Inghilterra nell'estate del 2022 per 20 milioni di euro. I Blues valutano una cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro o un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Opzione, quest'ultima, gradita alle due squadre italiane, pronte ad alimentare un derby di mercato in attesa della sfida sul campo.