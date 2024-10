Yeremy Pino: “Carvajal ha detto ‘ginocchio’ e ho capito. Nella testa i fantasmi del passato…”

Yeremy Pino ha parlato, dal ritiro della Nazionale Spagnola, di cos'è accaduto in campo subito dopo l'infortunio di Dani Carvajal in Real Madrid-Villarreal.

A parlare del bruttissimo infortunio di Dani Carvajal in Real Madrid-Villarral è stato stavolta il secondo protagonista dello scontro di gioco, ovvero Yeremy Pino . L'attaccante del Sottomarino Giallo ha raccontato il suo punto di vista e come si è sentito una volta compresa la gravità della situazione.

Di quanto accaduto sul campo ha parlato così lo stesso attaccante del Villareal dal ritiro della Nazionale Spagnola: "Ho cercato di toccare la palla il meno possibile per farla uscire. Stavamo perdendo, io sono un calciatore e tu non vuoi perdere. Non credevo neanche di arrivare a toccarla, ma alla fine lui ha lanciato la gamba e mi ha colpito. È stato tutto fortuito. Quando sono caduto mi ha dato un calcio e mi ha fatto male, ma quando l'ho sentito ho capito che era successo qualcosa lì. Quando ha detto 'ginocchio' mi sono tornati nella testa i fantasmi del passato. Cerchi di scappare un po', ma è complicato ".

"È un peccato - ha aggiunto - davvero . Nel momento in cui è stato, quanto è stato importante per noi della Nazionale e per il Real Madrid. Per il calcio spagnolo è un esempio ed è difficile per te vedere quanto ha sofferto in campo perché l’ho vissuto anche io ed è complicato". È tutto qui il rammarico del 21enne che dal canto suo sembra essere inseguito da una sorta di maledizione, visto che contro il Barcellona è stato sempre lui ad avere il brutto impatto di gioco che ha portato ter Stegen alla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.