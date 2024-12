Dal prato verde di gioco al campo di combattimento: un passato glorioso e controverso allo stesso tempo, ma soprattutto un epilogo drammatico per Alexey Bugayev, ex calciatore della Nazionale russa, ennesima vittima del conflitto Russia-Ucraina

Alexey Bugayev , ex difensore della nazionale russa, è morto all'età di 44 anni combattendo sul fronte ucraino. Il suo agente, Anton Smirnov , ha confermato la notizia tramite il canale Telegram. Bugayev , noto per la sua partecipazione agli Europei del 2004, aveva giocato partite memorabili, inclusa la vittoria contro la Grecia (2-1). Dopo aver concluso la carriera calcistica nel 2010 , il suo nome era sparito dai riflettori sportivi, ma è recentemente tornato al centro dell'attenzione per motivi drammatici.

Un passato turbolento

Nel settembre 2024, Bugayev è stato condannato a nove anni e mezzo di carcere per traffico di droga, dopo essere stato arrestato con 500 grammi di mefedrone. La sua difesa aveva contestato le accuse, sostenendo che la polizia aveva falsificato le prove e richiesto tangenti. Tuttavia, l'indagine aveva incriminato il calciatore con prove fotografiche. Durante la detenzione, Bugayev si era arruolato volontariamente per il servizio militare, scegliendo il fronte come alternativa al carcere. La sua tragica morte in battaglia chiude un capitolo segnato da alti e bassi: “Alexey era un combattente sia sul campo da gioco che nella vita”, ha dichiarato Smirnov.