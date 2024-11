Russia, il costaricano Ugalde stende la Lokomotiv Mosca e diventa capocannoniere

Come cambia la classifica

Nonostante la vittoria lo Spartak Mosca non riesce a superare la Lokomotiv. Infatti, questi ultimi hanno collezionato 34 punti fino a questo momento. Lo Spartak, invece, è salito a 31. Continua ed è sempre accesa quindi la sfida per il secondo posto, al momento occupato dal Krasnodar, che al momento sembra essere l'unica reale rivale dello Zenit, primo in classifica con 39 punti ed una sola sconfitta. La competizione resta comunque lunga ed infatti mancano ancora 14 giornate al termine, e non sono da escludere capovolgimenti di fronte.