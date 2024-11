La Russia ha ottenuto la vittoria più ampia della sua storia in amichevole contro il modesto Brunei: a Krasnodar è finita 11-0!

Sergio Pace Redattore 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 12:34)

La Russia continua a disputare amichevoli in serie dopo l'esclusione dalle competizioni internazionali dal 2021 per l'ormai noto conflitto in Ucraina. La nazionale di calcio, guidata in panchina dal ct Valeriy Karpin, nell'ultima gara amichevole disputata a Krasnodar ha centrato una larghissima vittoria contro il modesto Brunei Darussalam.

Per la Russia si tratta della vittoria più ampia della sua storia. Prima dell'11-0 al Brunei, la vittoria con il risultato più ampio ottenuto dalla Russia risaliva all'8 giugno 2019 (Russa-San Marino 9-0). Si trattava comunque di una partita ufficiale (terzo turno del Gruppo I di qualificazioni ad Euro 2020).

Poca resistenza del Brunei — La Russia ha chiuso il primo tempo contro il Brunei avanti 4-0, con la doppietta di Ivan Oblyakov, centrocampista del CSKA Mosca, al 1' e al 28'. In mezzo l'autorete di Mohammed Othman al 7' e la firma di Evgeniy Morozov, difensore in forza alla Lokomotiv Mosca.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno dilagato con altri sette gol. Al 48' Lechi Sadulaev ha messo a segno il 5-0, Nikita Krivtsov ma calato il 6-0. Un altro giocatore del CSKA Mosca, Tamerlan Musaev, ha firmato il 7-0 al 62', al 67' l'8-0 è stato timbrato da Andrey Mostovoy, 27enne centrocampista dello Zenit San Pietroburgo.

Aleksandr Chernikov, che in pratica è come se avesse giocato in casa visto che milita nel Krasnodar come Krivtsov, ha siglato il 9-0 al 73', sei minuti dopo il 10-0 lo ha piazzato Aleksey Batrakov. All'87' l'11-0 definitivo è stato firmato da Arsen Adamov. I 27.000 spettatori del Krasnodar Stadium si aspettavano di certo una larga vittoria contro il piccolo Brunei (numero 184 nella graduatoria FIFA), ma forse un 11-0 non lo avrebbero mai pronosticato.

La Russia di Karpin, dopo la scorpacciata di gol contro il Brunei, sfiderà, sempre in gara amichevole, la Siria a Volgograd. Nel 2024 la nazionale russa ha vinto tutte le amichevoli in programma contro Serbia, Bielorussia (entrambe per 4-0) e Vietnam (3-0).