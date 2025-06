Alexis Sanchez attacca l’Udinese e il tecnico Runjaic: “Non mi ha capito, voglio giocare con continuità”. Dopo l’ennesimo flop col Cile, il cileno si paragona a Modric e CR7: “Non mi sento da meno, sono un professionista da quando avevo...

Silvia Cannas Simontacchi 11 giugno - 17:43

Una nuova delusione per il Cile e uno sfogo amaro da parte di Alexis Sanchez. Dopo la sconfitta che ha condannato la Roja, scivolata nella notte italiana all’ultimo posto nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali, l’attaccante dell’Udinese ha rilasciato dichiarazioni dure nel post-partita, puntando il dito contro le scelte tecniche che hanno condizionato la sua stagione in Friuli.

Le parole di Sanchez: la delusione, il paragone con Modric e CR7 “Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, anche a causa di un infortunio”, ha dichiarato Sanchez riferendosi a Kosta Runjaic, tecnico che ha guidato l’Udinese nella seconda metà della stagione. “Mi sento fisicamente bene. A chi parla male di me dico solo: vada a vedere i miei allenamenti. Sono un professionista sotto ogni punto di vista”.

Il Nino Maravilla ha poi rivendicato la sua voglia di continuare a giocare ad alti livelli, paragonandosi a due mostri sacri del calcio contemporaneo. “Ci sono giocatori come Modric e Cristiano Ronaldo che a 40 anni sono ancora protagonisti. Io non mi sento da meno. Il mio rendimento è stato condizionato anche dal fatto che da tre anni non gioco più nella mia posizione naturale. Fare il numero 9, aspettando palloni che non arrivano, è complicato. Ma provo comunque ad aiutare la squadra”.

Infine, l'attaccante cileno ha lanciato un messaggio chiaro per il futuro: “Spero di trovare una squadra che mi dia fiducia, spazio e continuità. Da quando avevo 15 anni mi comporto da professionista. Chiedo solo di poter giocare nel mio ruolo e con regolarità”.

Il percorso dell'ex Inter all'Udinese — Dopo l’addio all’Inter, Sanchez è tornato all’Udinese nell’estate del 2023 con l’obiettivo di rilanciarsi in Serie A. Ma tra acciacchi fisici e una gestione tecnica poco convincente, l’esperienza non è mai realmente decollata: appena 17 presenze in campionato, perlopiù da subentrante, e nessun gol segnato. Numeri lontani dai suoi standard, che alimentano l’amarezza di un giocatore ancora convinto di poter dire la sua nel calcio che conta.