Bolivia-Cile, La Roja è sempre più in crisi: il pronostico di DDD

Bolivia-Cile, si torna in campo anche in Sudamerica per le qualificazioni Mondiali: Sanchez e compagni sono sempre più in crisi. Il pronostico

Enrico Pecci Redattore 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 19:13)

Ultimo giorno di qualificazioni Mondiali anche in Sudamerica. Ad aprire il sedicesimo turno del girone saranno Bolivia e Cile: la Nazionale cilena è ormai fuori dai giochi per la qualificazione e non parteciperà ai prossimi campionati mondiali. I padroni di casa, invece, hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare.

APPROFONDISCI LE STATISTICHE DEL MATCH E CONSULTA IL PRONOSTICO COMPLETO --> CLICCA QUI

Bolivia-Cile, stato di forma e precedenti — La Bolivia occupa al momento l'ottavo posto nel gruppo Sudamericano con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte), a 4 punti dal settimo posto utile per i playoff intercontinentali attualmente occupato dal Venezuela. La formazione boliviana, però, nelle 5 cinque giornate ha raccolto appena 2 punti, con due pareggi e tre sconfitte. La Roja è già fuori dai giochi, ultimissima in classifica con all’attivo solo 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 sconfitte ed un pareggio, l'ultima contro l'Argentina per 1-0.

I precedenti, però, sorridono al Cile: negli ultimi 10 incontri Alexis Sanchez e compagni sono avanti con 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultima sfida è datata 10 settembre 2024, quando nel match di andata la Bolivia ha vinto in Cile con il risultato di 2-1. Il ciclo dei vari Vidal, Sanchez, Edu Vargas è ormai al capolinea.

Bolivia-Cile, padroni di casa favoriti: il pronostico — Secondo le quote dei bookmakers, la Bolivia parte favorita a quota 1.80. Il pareggio è bancato a 3.50, mentre la vittoria esterna del Cile si punta a 5.20. L’Over 2,5 è dato in lavagna a 2.00, Under a 1.75. Entrambe le squadre a segno, quindi l'opzione Goal, si gioca a 1.90, NoGoal a 1.80. Infine, il risultato esatto più probabile è l'1-0 in favore della Bolivia, quotato a 6.30.

Visualizza questo post su Instagram