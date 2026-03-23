La giocatrice svizzera ha parlato del suo duro lavoro nel corso della carriera e di come sia riuscita a non pensare alle critiche ricevute in passato

Mattia Celio Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 17:02)

Vera icona del calcio femminile, Alisha Lehmann è la giocatrice più seguita su Instagram (15,7 milioni di follower). Ma questa sua fama non le giova affatto. Al contrario. Per sua stessa ammissione, l'ex giocatrice della Juventus, attualmente in forza al Leicester City si sente sottovalutata nonostante il suo impegno sul campo. Ecco la sua risposta alle critiche.

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Alisha Lehmann risponde alle critiche: "Il calcio è la mia passione" — Dopo le esperienze poco fortunate in Italia con Juventus e Como Women, Alisha Lehmannha deciso di ripartire in Inghilterra, sponda Leicester City. La calciatrice svizzera, molto nota per i suoi numerosi followers su Instagram, nelle ultime ore ha parlato alla BBC di come le persone la percepiscono e di come si sia sentita sottovalutata, soprattutto nel suo paese, nonostante il suo impegno.

"A volte è frustrante il modo in cui le persone mi percepiscono. Non vedono l'impegno che ci metto - inizia la ex Juventus - Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare video su TikTok, ma non è vero". La sua avventura nell'ultimo Europeo non è stata molto memorabile, appena 10 minuti in campo. Un'avventura che non ha certo aiutato, eppure la calciatrice non perde occasione di allontanare le critiche, consapevole delle sue qualità.

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Come infatti ha dichiarato alla BBC: "La gente può pensare quello che vuole, ma tutto ciò che faccio è finalizzato a diventare la migliore giocatrice possibile. Quando ero più giovane, quei commenti mi ferivano di più perché non sapevo come reagire. Ci sono stati momenti in cui ero molto triste e ho persino chiesto a mia madre se avrei dovuto smettere di giocare a calcio".

Nel corso di questa stagione, la classe '99 conta 9 presenze ed 1 rete, realizzata nella sconfitta contro l'Aston Villa: "Il calcio è la mia passione e ciò a cui dedico la maggior parte del mio tempo. La gente non si rende conto dell'impegno che ci metto quando dice: 'Oh, non è brava in quello'. Ora va tutto bene. Amo la mia vita e le persone che mi circondano, e non lascio più che le critiche mi condizionino".

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