Alisha Lehmann si allena con la maglia della Juventus: che giocate con il nuovo fidanzato

Il 22 gennaio 2026 Alisha Lehmann ha firmato un contratto biennale con il Leicester. La calciatrice, passata anche in Italia, ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui si allena con il suo nuovo fidanzato. Non passa inosservata la maglia della Juventus, per cui ha giocato nel corso della stagione 2024/2025. Che giocate per la svizzera!