Alex Sola, esterno dell'Almeria, è stato arrestato dalla polizia locale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Il calciatore si sarebbe allontanato dal veicolo, come riportato da fonti spagnole, per poi tornare a prendere degli effetti personali. Dei residenti avrebbero ripreso le scene dell'incidente e avrebbero avvertito le forze dell'ordine che lo avrebbero intercettato. Il calciatore, una volta in caserma, sarebbe risultato positivo all'alcol test.

Almeria, Sola coinvolto in un incidente

Caricamento post Instagram...

. Come riportato da, la stampa spagnola ha riferito che il calciatore avrebbe causato un incidente domenica mattina. Sola era alla guida di una BMW di grossa cilindrata ed avrebbe perso il controllo dell'auto. Il mezzo avrebbe anche colpito un furgone successivamente. Per fortuna gli impatti non hanno provocato danni alle persone.Sola, successivamente, si sarebbe allontanato a piedi dall'auto, per poi tornarci però dopo poco per recuperare degli oggetti personali.. Ma dei passanti e dei residenti della zona avrebbero ripreso tutto con i propri cellulari, diffondendo immediatamente i video sui social.

Il calciatore sarebbe stato poi intercettato dalle forze dell'ordine, continua il quotidiano spagnolo. Gli agenti infatti avrebbero trovato Sola in Calle Calzada de Castro, portandolo poi in tribunale. Lì l'esterno si sarebbe sottoposto ad un alcol test, che avrebbe evidenziato la sua positività, registrando un valore di 0,76 mg/l.

I guai non sono finiti però per il calciatore. Come sottolineato dal giornale spagnolo, l'Almeria avrebbe intenzione di aprire un provvedimento preliminare nei confronti del calciatore. Sebbene l'incidente sia avvenuto nel tempo libero del ragazzo, la società non ha intenzione di passarci sopra. Non una buona notizia per Sola, che nel frattempo dovrà anche affrontare il procedimento giudiziario per conoscere il suo futuro.