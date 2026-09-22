Ecco perché il club deve apportare una modifica alla divisa
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Tra le squadre che militano nella Segunda Division, vale a dire la Serie B del calcio spagnolo, figura anche l'Almeria. Dopo le prime sei giornate del campionato, il club biancorosso ha ottenuto 12 punti avendo collezionato quattro vittorie e due sconfitte. Grazie a questi risultati, la squadra che ha come allenatore Garcia Pimienta occupa la quarta posizione in classifica a -4 dal Castellon che guarda tutte dall'alto. Fino ad ora, la squadra proveniente dall'Andalusia ha sempre giocato le partite con la maglia per casa o con la terza, ma mai indossando quella per le gare in trasferta. Questa divisa dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nei prossimi giorni, ma LaLiga ha chiesto al club di apportare una modifica.
Il motivo per il quale l'Almeria deve modificare la seconda magliaNei primi giorni di agosto, la squadra della seconda divisione spagnola ha presentato la maglia per le partite da giocare fuori casa. La maglia ha diversi simboli che richiamano l'identità della città. Il colore della divisa è il crema, ispirato alla tonalità delle mura della fortezza dell'Alcazaba. Al posto dello stemma della squadra, invece, troviamo l'Indalo, ovvero il simbolo della città. Di conseguenza, lo scopo è quello di omaggiare l'orgoglio e lo spirito dell'intera provincia. Sia l'Indalo che le varie scritte tra sponsor, cognomi e numeri di maglia dei calciatori sono di colore verde, che s'ispira ai cortili della già menzionata fortezza. La squadra allenata da Pimienta dovrebbe indossare questa divisa nella partita contro il Mallorca che avrà luogo il 27 settembre ed inizerà alle ore 16:15. Tuttavia, nele ultime ore il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che il club dell'Andalusia deve apportare una modifica alla seconda maglia a causa di una regola de LaLiga.
Secondo il regolamento, che prevede rigidi requisiti sui design dell'identità aziendale di un club sul campo, una partita ufficiale non può essere disputata se una squadra, sulla maglia, non ha lo stemma ufficiale. Di conseguenza, i biancorossi devono modificare la propria maglia togliendo l'Indalo. Inoltre, già nei mesi scorsi LaLiga aveva avvisato il club di ciò dato che quel simbolo non può essere l'unico presente sul petto. Il club dell'Andalusia, quindi, sta pensando di risolvere il problema sovrapponendo lo stemma ufficiale all'Indalo e, in questo modo, la seconda divisa potrà essere utilizzata in gare ufficiali.
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