L'amministratore delegato del Mallorca, Alfonso Díaz, e il direttore sportivo, Pablo Ortells, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta nelle ultime ore. Il loro intento era di fare chiarezza sulla situazione finanziaria del club e rassicurare l'ambiente dopo la dolorosa retrocessione della scorsa annata.

La società balearica si trova a dover affrontare il campionato di LALIGA Hypermotion (LaLiga 2), ma l'obiettivo dichiarato è il ritorno immediato in Liga. Una volontà testimoniata dai fatti: la dirigenza ha infatti completato una profonda ristrutturazione della rosa, mettendo a segno ben 13 acquisti.

L'AD del Mallorca: "Non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare"

Dietro i numeri da record e le tante operazioni in entrata,. L'AD Alfonso Díaz ha spiegato che dietro l'apparente abbondanza economica si nascondono dinamiche di bilancio delicate, nonostante ciò si è detto fiducioso sul lavoro svolto. Un punto importante della conferenza è statoa disposizione che è stato quasi interamente investito, eccezione fatta per una piccola quota da destinare al mercato invernale di riparazione.

MAIORCA, SPAGNA - 29 NOVEMBRE: Alfonso Díaz consegna a Rafa Nadal il "Dimoni d'honor" come omaggio alla sua carriera durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e CA Osasuna allo Stadio Son Moix, il 29 novembre 2025 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Queste le parole dell'amministratore delegato sulla gestione finanziaria del club: "C'è sempre qualcosa che rimane per l'inverno, ma il tetto salariale è praticamente investito per intero. Degli oltre 60 milioni di euro menzionati per le cessioni, l'importo netto non sempre arriva al club e dobbiamo coprire circa 50 milioni di euro della differenza di entrate con la Prima Divisione. Riceviamo aiuti per la retrocessione. Poi si investe sui giocatori. Bisogna tenere presente che la perdita di entrate dovuta alla retrocessione si perde in una stagione, mentre le cessioni dei giocatori si incassano in due o tre stagioni. Inoltre, tutti i giocatori che abbiamo acquistato con diritto di riscatto devono essere pagati l'anno prossimo. Non è tutto rose e fiori come potrebbe sembrare".

Pablo Ortells: "Tutto è predisposto per evitare difficoltà finanziarie"

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Oltre ai nuovi acquisti, la strategia della dirigenza si è basata sulgià presenti in rosa, sulla gestione della pressione legata al ritorno immediato in Prima Divisione e, soprattutto, sulla tutela dei conti societari in caso di mancata promozione.e nell'impegno dei giocatori di maggior talento, garantendo allo stesso tempo che la stabilità finanziaria del club è al sicuro da qualsiasi contraccolpo economico.Queste le parole dei dirigenti sulla tenuta del progetto e sulle prospettive della stagione: