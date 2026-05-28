Tra allenatori che vengono esonerati ed altri che decidono di rescindere il contratto, ce ne sono altri come Martín Demichelis che invece restano. L'ex difensore argentino ha rinnovato il contratto col Mallorca per altre due stagioni. Un gesto di grande fiducia da parte del club, che ha preso questa decisione nonostante la retrocessione in Segunda División.

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Demichelis rinnova il contratto col Mallorca: il comunicato ufficiale del club

Nel corso della giornata odierna, la squadra spagnola ha annunciato sul proprio sito ufficiale la decisione di prolungare il contratto dell'argentino per altri due anni, quindi fino al 2028. Di seguito, il comunicato ufficiale:

Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028 ❤️🖤



🔗 https://t.co/UtqTPANuPU pic.twitter.com/FQJ3Gj0cyL — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 28, 2026

"Martín Demichelis, nato a Córdoba, in Argentina il 20/12/1980, ha prolungato il suo contratto con l'RCD Mallorca fino alla fine di giugno 2028. L'allenatore argentino, che si è unito alla squadra a febbraio, si è impegnato a portare avanti il ​​progetto del club per le prossime due stagioni".

Mallorca, Spagna - 10 maggio 2026: Martin Demichelis, allenatore del Mallorca, osserva durante la partita de LaLiga EA Sports tra Mallorca e Villarreal all'Estadio de Son Moix. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Dopo aver esonerato Jagoba Arrasate, che tra gennaio e febbraio aveva collezionato ben sei sconfitte in campionato di cui le ultime tre di fila, il club spagnolo ha deciso di affidare la squadra a Demichelis, reduce dall'esperienza messicana sulla panchina del Monterrey durata dal mese di agosto del 2024 e conclusa a maggio dello scorso anno. Nelle sue dodici partite sulla panchina del Mallorca, però, l'argentino non ha evitato la retrocessione. Nonostante ciò, il club ha deciso di rinnovare la fiducia nei suoi confronti con la speranza di tornare il prima possibile a disputare la massima divisione spagnola.

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