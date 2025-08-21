Tornato nel club dove è cresciuto, il numero 10 ex Al-Hilal non si aspettava certo una situazione così delicata. Ora servirà una svolta per evitare ulteriori episodi simili

Alessandro Savoldi 21 agosto - 14:45

Momenti di grande tensione in Brasile tra Neymar e i tifosi del Santos. Il Peixe è in un periodo di crisi nera e non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Anche Neymar, la stella della squadra, non è esente da critiche. Già a luglio il numero 10 aveva avuto un acceso testa a testa con un sostenitore.

La crisi del Santos e l'attacco a Neymar — Dopo lo scioccante 0-6 subito a domicilio dal Vasco da Gama, il Santos di Neymar è sprofondato al 15° posto nel Brasileirao. Dopo 19 partite giocate, sono solo due i punti che separano i bianconeri dalla zona retrocessione. Una serie di risultati imprevedibile e imprevista, con O’Ney stesso che non sta rendendo come previsto. L’ex Barcellona e Psg ha segnato solo 3 gol in 11 partite, un bottino soddisfacente ma non esaltante.

Il brusco 0-6 subito dal Vasco ha lasciato quindi strascichi importanti. I tifosi più accesi, quelli della Torcida Jovem, la curva del Santos, hanno fatto irruzione nel centro sportivo della squadra. La loro pretesa? Un confronto, un faccia a faccia con il gruppo squadra, accompagnato da una contestazione feroce che non ha risparmiato nessuno. Neymar, capitano e bandiera del club, si è fatto avanti per parlare in prima persona con i sostenitori.

Una volta che ha preso parola il numero 10 è stato immediatamente interrotto da un tifoso, che gli ha urlato: “Se tu piangi, figurati noi come ci sentiamo”. Il riferimento è alle lacrime di Neymar dopo la sconfitta contro il Vasco, con il brasiliano che è uscito con la faccia nella maglietta per nascondere l’emotività del momento. C’è da dire che nessuno in casa Santos, l’ala sinistra in primis, hanno cercato scuse dopo la brutta figura rimediata sul campo.

Anzi, Neymar stesso ha detto che i tifosi “avevano tutto il diritto di insultare la squadra”. Anche la dirigenza ha preso provvedimenti, esonerando l’allenatore Cleber Xavier. Vedremo se dopo questo confronto tesissimo cambierà qualcosa per i bianconeri, alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.