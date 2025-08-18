Il pesante tracollo della squadra di O Ney e le parole del numero 10 subito dopo la sconfitta

Filippo Montoli 18 agosto - 09:53

Il Santos di Neymar è stato sconfitto per 6-0 dal Vasco da Gama. L'umiliazione è arrivata tra le mura di casa nel corso della ventesima giornata del campionato brasiliano. Per O Ney si tratta del peggior risultato mai subito in carriera. Il numero 10 dei bianconeri a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime e in un'intervista successiva è stato molto duro: "È stata una m***a. Se dobbiamo giocare così tanto vale non presentarsi la prossima partita".

Neymar: "I tifosi oggi hanno il diritto di protestare e insultarci" — Continua la stagione difficile per il Santos. Quando sembrava che la squadra avesse finalmente trovato la quadra, con un pareggio e due vittorie consecutive, ecco la batosta. La partita di ieri, scontro diretto con il Vasco da Gama, ha riportato i bianconeri con i piedi per terra e nel modo più pesante possibile. 0-6 il risultato finale, davanti a migliaia di tifosi increduli e inferociti. A fine partita, Neymar non ha potuto trattenere le lacrime e nell'intervista successiva non ha lesinato critiche alla squadra.

Il brasiliano prima di tutto si sofferma sulla delusione per la pesante sconfitta: "Sono totalmente deluso dalla prestazione. I tifosi hanno tutto il diritto di protestare, ovviamente senza violenza, e di insultarci. Mi vergogno tantissimo. Non è mai successo qualcosa del genere in vita mia. Piango di rabbia. Oggi è stato un disastro, questa è la realtà".

Neymar arriva poi a criticare duramente l'atteggiamento della squadra: "In breve: è stata una m***a. Non si può giocare una partita del genere indossando la maglia del Santos. Tutti devono abbassare la testa, tornare a casa e pensare seriamente a cosa voler fare. Se dobbiamo presentarci con l'atteggiamento di oggi e giocare ancora così, tanto vale non presentarsi neanche alla prossima partita". Con la sconfitta il Santos rimane a 21 punti, a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. L'allenatore, Cleber Xavier, è stato esonerato dopo la partita.