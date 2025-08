Non sarà certamente popolare quanto i campionati europei, ma certo non si può dire che il Campionato Paulista, la massima serie del Brasile , sia un lega noiosa ancor di più dall' arrivo di Neymar . Al contrario. Il campionato brasiliano è un misto di spettacolo, dentro e fuori dal campo, balli e musica. Ogni volta che si va in uno stadio sembra di assistere più ad un concerto che ad una partita di calcio. E se in campo si vedono grandi campioni lo spettacolo diventa ancora più godibile e il numero di iscritti alle squadre di club lo conferma.

Brasile, balzo Santos per numero di iscritti grazie a Neymar: Palmeiras irraggiungibile

Il calcio, come si sa, non è solo un semplice sport in Brasile. E' una religione. Una passione. Una via di riscatto. Per molti l'unica via per uscire da una situazione economica difficile. Insomma, nessuno in Brasile può vivere senza avere un pallone tra i piedi. Il Campionato Paulista ne è la piena conferma. Una delle tante. Come riporta il quotidiano brasiliano O Globo, quest'anno è notevolmente aumentato il numero degli iscritti al proprio club di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda il Santos. Ovviamente, ad influire sulla grande crescita è stato il ritorno di Neymar dopo 12 anni.