I bianconeri affondano ancora e sono in zona retrocessione. Il brasiliano, preso di mira, ha perso il controllo e ha litigato pesantemente con un tifoso sia durante che dopo il match

Alessandro Stella 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 10:55)

In casa Santos le cose stanno prendendo una piega decisamente negativa. Il nervosismo tra giocatori e tifosi dilaga in maniera evidente. E Neymar, l'uomo simbolo dei bianconeri, si è reso ancora protagonista di un episodio discutibile. L'attaccante, dopo l'ennesimo ko (9 in 14 partite) della sua squadra andata ko questa notte per 2-1 contro l'Internacional, ha perso il controllo andando a muso duro con un proprio sostenitore. E intanto i Peixe rimangono a sorpresa in piena zona retrocessione.

Per tutta la durata del match i tifosi del Santos hanno fischiato Neymar, accusato da settimane di metterci poco impegno. Il brasiliano, a gara ancora in corso, ha individuato nello specifico un supporter che probabilmente ha detto qualche parola di troppo. Da qui l'ira dell'ex attaccante di Barcellona e Psg: "Figlio di pu…na, vai a farti fo…re, vieni qui".

Neymar la lite col tifoso, durante e dopo la partita. Poi l'intervento di Joao Paulo a calmare gli animi — Alcuni avversari hanno provato a calmare Neymar e il match è proseguito senza intoppi, seppur in un clima ostile per i padroni di casa. Ma a partita finita il numero 10 del Santos ha deciso di proseguire la querelle verbale col tifoso. Il brasiliano è corso sotto la tribuna e solo le barriere hanno impedito ai due di venire a contatto. Ma toni alti, diti puntati e accuse reciproche non sono mancati.

Gli steward presenti in quella zona di campo hanno provato timidamente a calmare gli animi, ma solo l'intervento del portiere Joao Paulo portiere e compagno di squadra di Neymar ha messo fine alla situazione. L'estremo difensore bianconero ha allontano il collega e ha chiesto contestualmente ai tifosi di smetterla di insultare la squadra. La tensione è rimasta però elevata e successivamente si è sfiorata una rissa tra gli stessi sostenitori, fra chi si è schierato apertamente contro Neymar e chi invece non ha condiviso questo comportamento.

Un solo gol nelle ultime otto e la sfortuna si abbatte anche in campo — In generale il ritorno in patria di Neymar si sta rivelando sempre più avaro di soddisfazioni. Nelle ultime 8 gare il brasiliano ha messo a referto solo un gol. La squadra naviga sui bassifondi della classifica e l'attaccante per il resto ha collezionato numerosi infortuni, cartellini rossi e comportamenti che hanno suscitato numerose polemiche.

E anche la fortuna non sembra essere dalla sua parte. Durante la gara contro l'Internacional, in pieno recupero del secondo tempo, "O Rey" ha sfiorato il pari con un gran sinistro incrociato. Ma il portiere avversario si è reso protagonista di una gran parata e la palla, dopo aver colpito il palo, ha passato tutta la linea di porta senza entrare. Neymar ha anche esultato con foga, ma l'arbitro non ha convalidato il gol.