Neymar non ha mai nascosto il suo legame profondo con il Brasile , né il suo amore per i tifosi più giovani. Ma questa volta, il suo gesto ha superato il semplice affetto calcistico, toccando corde più intime. In occasione dell’amichevole del Santos a Cariacica, il campione ha deciso di dedicare un momento unico a Vicente, un bambino di 10 anni che combatte ogni giorno contro una malattia degenerativa rara. Il suo sogno? Incontrare il suo idolo. E Neymar non ha deluso.

Quando il calcio supera il campo da gioco

In un mondo spesso segnato da cronaca e polemiche, arriva una storia che scalda il cuore. Neymar, tornato recentemente in Brasile per vestire di nuovo la maglia del Santos, ha compiuto un gesto di straordinaria umanità incontrando Vicente, un bambino di soli 10 anni affetto da una rara sindrome degenerativa. L’incontro è avvenuto prima di un’amichevole della squadra a Cariacica, come mostrato in un video condiviso dall’account ufficiale del Santos.