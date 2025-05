Dopo 7 anni l'Amburgo torna a giocare in Bundesliga, ma durante la festa per la promozione una clamorosa invasione di campo ha creato disordini e feriti

Mattia Celio 11 maggio 2025 (modifica il 11 maggio 2025 | 18:00)

Dopo 7 anni, l'Amburgo torna in Bundesliga. La vittoria per 6-1 contro lo Schwimm ha permesso alla squadra di Merlin Poznin di conquistare la matematica promozione con una giornata di anticipo. Tuttavia, quella che doveva essere una festa per il ritorno tanto atteso nella massima serie si è trasformata in una tragedia. Al termine del fischio finale c'è stata una gigantesca invasione di campo che ha causato disordini e un preoccupante numero di feriti.

L'invasione di campo dei tifosi dell'Amburgo al fischio finale

Amburgo, scene di violenza durante la festa promozione: si contano feriti — Il 10 maggio 2025 è una data che entra di diritto nella storia dell'Amburgo. Dopo 7 anni, i Dinosauri centrano la tanto attesa promozione in Bundesliga grazie alla vittoria per 6-1 sullo Schwimm. Con questi tre punti, infatti, ad una sola giornata dalla fine la squadra di Merlin Polzin mantiene la testa della classifica ed un vantaggio di quattro punti sull'Elvesberg, terza in classifica. (Le prime due conquistano la promozione diretta). Si pone fine così ad una drammatica permanenza in seconda divisione che durava ormai dal 2018.

Ma quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in una tragedia. Al fischio finale, infatti, un gran numero di tifosi si è precipitato sul campo del Volksparkstadionprovocando immediatamente disordini e atti di violenza. Alcuni si sono arrampicati sulle porte nel tentativo di portare a casa un pezzo della rete, altri hanno tentato di festeggiare con i giocatori e, pur di riuscire nell'intento, si sono precipitati nelle panchine negli spogliatoi prima di essere fermati dalle forze dell'ordine.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha dichiarato che diversi tifosi sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dagli spalti, mentre altri sono rimasti coinvolti nelle colluttazioni avvenute durante la manifestazione. Come riporta la Berliner Tageszeitung, in totale sarebbero 25 le persone ad aver rimediato ferite durante l'invasione di campo, 5 delle quali sarebbero state trasportate in ospedale in condizioni molto serie. Con tutto ciò che è successo, la festa della promozione passa senza in dubbio in secondo piano.