Dopo 14 anni il grande derby tra Amburgo e St. Pauli è tornato nella Bundesliga. Una sfida che va oltre il semplice calcio, carica di storia, politica e rivalità cittadina. Ieri sera, al Volksparkstadion, il St. Pauli si è imposto 0-2 grazie alle reti di Dzwigala e Hountondji, davanti a un pubblico che avrebbe potuto essere almeno sei volte più numeroso.