Il direttore di gara Ibrahim Al Jariss è stato sospeso a tempo indeterminato dal Comitato Arbitrale. Costa caro l'aver omesso nel referto l'ammonizione a Nastasic, che avrebbe dovuto incorrere in una squalifica

Stando a Al-Riyadiyah, media saudita, l'arbitro Ibrahim Al-Jariss sarebbe stato sospeso per non aver iscritto nel referto un calciatore ammonito. La decisione è del Comitato Arbitri.

Arabia, errore senza senso dell'arbitro La gara incriminata è quella che ha visto protagoniste Al-Ula FC e Al-Raed, valida per la giornata numero 15 della Yelo League. Stiamo parlando della seconda divisione del calcio saudita. Matija Nastasic, che milita nel club di casa, aveva alle spalle già due cartellini gialli. Nella partita suddetta ne ha ricevuto un altro, che però è rimasto senza alcuna segnalazione nel referto ufficiale del post-match.

Durante la 17esima giornata, l'Al-Ula ha giocato contro l'Al-Zulfi e Nastasic, ex City e Maiorca, ha rimediato un'altra ammonizione. Questa volta è terminato nel verbale dell'arbitro e si sarebbe trattata della quarta sanzione disciplinare.

Sospensione a tempo indeterminato — A gravare sulla situazione è stata la giornata numero 18. Nastasic avrebbe dovuto saltare quella partita per somma di cartellini, scontando la squalifica dopo essere stato diffidato. Data, tuttavia, l'omissione dell'arbitro Ibrahim Al-Jariss non solo il serbo ha giocato, ma è stato anche determinante per i suoi segnando un gol pesante.

L'Al-Ula vinse la partita contro l'Al-Wahda per 3-0. Proprio il club sconfitto si è rivolto al Comitato d'Appello che ha legittimato il ricorso, ribaltando il risultato del campo. 3-0 a tavolino per gli ospiti, dunque. Inoltre, nonostante fosse stato già designato per il match tra Al-Kholoud e Al-Riyadh in qualità di IV° ufficiale, è stato sollevato da questo incarico. Infine, è scattata per il direttore di gara la sospensione a tempo indeterminato.

